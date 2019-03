Ylen mittaus: Perussuomalaiset kiri kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi – SDP menetti kannatustaan, mutta porskuttaa edelleen ykkösenä

Ylen teettämässä kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 15,1 prosentin kannatuksella. Nousua edellisestä Ylen mittauksesta on 1,8 prosenttiyksikköä. SDP:n kannatus on nyt 20,1 prosenttia, kokoomuksen 15,8 prosenttia ja keskustan 14,4 prosenttia.

Vihreitä äänestäisi tällä hetkellä 13 prosenttia vastaajista, vasemmistoliittoa 9,8 prosenttia, RKP:ta 4,3 prosenttia ja kristillisiä 3,5 prosenttia. Sinisten kannatus on 0,9 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin 6.–26. maaliskuuta. Puoluekantansa kertoi 1 222 vastaajaa.

Virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että perussuomalaiset saavat nyt aiempaa enemmän kannattajia heistä, jotka eivät osaa tai halua sanoa, mitä puoluetta äänestivät vuoden 2015 vaaleissa.

Sekä SDP että kokoomus menettivät kannatustaan helmikuusta. Ylen helmikuussa tekemässä gallupissa demareiden kannatus oli 21,3 prosenttia.

Kokoomusta kannatti mittauksessa 16,2 prosenttia kyselyyn vastanneista. Keskustan kannatus oli tuolloin 14,1 prosenttia. Myös edellisen mittauksen suurin nousija oli perussuomalaiset.

Ylen kannatusmittausten välillä kaatui ensin hallituksen sote- ja maakuntauudistus sekä lopulta myös hallitus.

HS:n tuoreimmassa mittauksessa perussuomalaiset oli viidentenä

Helsingin Sanomien viime viikolla julkaistussa gallupissa SDP:n etumatka kokoomukseen kasvoi. HS:n maaliskuun mielipidemittauksen mukaan SDP:n johto on kasvanut helmikuun 2,2 prosenttiyksiköstä 2,9 prosenttiyksikköön.

SDP keräsi HS:n tuoreimmassa kyselyssä 21 prosentin ja kokoomus 18,1 prosentin kannatuksen. Keskustan kannatus heikkeni helmikuun 14,7 prosentista 14,3 prosenttiin.

Neljänneksi suosituin puolue oli vihreät 14 prosentin kannatuksella ja viidenneksi suosituin perussuomalaiset 11,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus pieneni aavistuksen, kun taas kuudentena olevan vasemmistoliiton kannatus kasvoi hieman ja oli 8,9 prosenttia.

HS:n kysely tehtiin 18. helmikuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana, eli kysely päättyi Sipilän hallituksen eron jälkeen. Virhemarginaali oli suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimukseen haasteltiin puhelimitse reilut 2 400 ihmistä.