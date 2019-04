Ylen päätoimittaja pyysi Jyväskylän yliopistolla anteeksi rekryvideon aiheuttamaa närää – "Keskustelu ei todellakaan ollut mitään hymistelyä"

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen ja Ylen hallintopäällikkö Kaj Backman kävivät torstaina Jyväskylän yliopistossa tutustumassa opiskelijoihin ja henkilökuntaan, sekä käsittelemässä kohua herättänyttä rekrytointivideotaan.

Lyhyessä pätkässä videota osa Ylen toimittajista naureskelee vähäisille tai kokonaan puuttuville korkeakoulututkinnoilleen, minkä osa journalistiikan opiskelijoista koki opintojen vähättelynä.

Keskustelu asiasta alkoi, kun Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola esitti videon pohjalta kirjoittamassaan kolumnissa (7.3.) Ylen halveksivan koulutusta. Yle vastasi Mervolalle pian julkaisun jälkeen, mutta asiaan haluttiin opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan taholta selvyys.

Torstaina Räisänen pyysi videon kohtaa opiskelijoilta anteeksi, ja totesi kyseessä olevan väärinymmärrys.

– Videon tarkoituksena ei ollut missään tapauksessa vetää mattoa alan opiskelun alta. Tavoitteena oli esittää, että emme vaadi journalistiikan korkeakoulututkinnon suorittamista, vaikka siitä hyötyä onkin. Tämä tehtiin rekrytointivideolla pilke silmäkulmassa, Räisänen sanoi yliopistolla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Backmanin mukaan kasvava tarve monipuolistaa tuotantoa puoltaa muidenkin kuin journalistikoulutettujen palkkaamista kesätoimittajiksi. Räisänen ja Backman kuitenkin vakuuttivat opiskelijoille, että korkeakoulutusta arvostetaan edelleen.

– Hakijoita paikkoihin oli yli 400, ja 34:stä palkatusta kesätoimittajasta 32 on korkeakoulujen opiskelijoita tai jo valmistuneita, Backman kertoi.

Tilaisuudessa opiskelijat pääsivät esittämään Ylen johdolle kysymyksiä, ja niiden tiukka sävy kieli asian aiheuttamasta turhautumisesta.

Kysymyksiä ja kritiikkiä esitettiin niin rekrytointiperusteista kuin Ylen asenteesta korkeakoulutettuihin.

Opiskelijat olivat huolissaan, sillä Yle on yksi Suomen suurimmista mediataloista ja journalistien työllistäjistä. Keskustelun lopuksi opiskelijoiden huolet olivat selvästi lieventyneet.

Myös Räisänen oli tyytyväinen keskusteluun.

– Halusimme tulla tänne tapaamaan laitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa, kun saimme kuulla videon aiheuttaneen yliopistolla närää. Halusimme kertoa opiskelijoille, että korkea- ja journalistikoulutus on meille keskeinen asia, ja on ikävää jos tästä on syntynyt väärä kuva. Mielestäni keskustelu oli erittäin aiheellinen, ja siinä oli hyvää kriittisyyttä ja dialogia. Saimme kuulla, minkä takia opiskelijoilla oli tällaisia tunnelmia, ja perustella oman näkemyksemme.

Keskustelutilaisuutta järjestänyt journalistiikan yliopistonopettaja Panu Uotila oli Räisäsen kanssa samoilla linjoilla.

– Keskustelu ei ollut todellakaan mitään hymistelyä, vaan havaittavissa oli ammattiin kuuluvaa analyyttistä kritiikkiä. Kysymykset olivat tiukkoja ja aiheellisia, ja Ylellä myönnettiin avoimesti, että videossa tapahtui moka. Toimiva dialogi on tärkeää, ja tästä molemmat osapuolet saivat merkittävää hyötyä. Yliopistokoulutus on kuitenkin journalismin alan korkeinta koulutusta, eikä sen merkitystä pidä aliarvioida rekrytoinneissa.