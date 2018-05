Ylen selvitys: Huhtasaaren gradussa rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu

Perussuomalaisten kansanedustajan Laura Huhtasaaren pro gradu -työssä on rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu, kertoo Svenska Ylen tekemä selvitys. Huhtasaaren yliopistotutkinnon lopputyössä on Ylen mukaan huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin plagioitua tekstiä kuin Jyväskylän yliopiston tarkastuksessa tuli ilmi.

Presidentinvaaleissa ehdokkaana ollutta Huhtasaarta epäiltiin tammikuussa siitä, että hän on plagioinut osan pro gradu -työstään, joka valmistui vuonna 2003.

Asiaa selvittänyt Jyväskylän yliopiston rehtori ei pitänyt rikettä erityisen vakavana, vaikka totesikin Huhtasaaren rikkoneen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tuon selvityksen mukaan kopioidun tekstin määrä oli kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta.

Svenska Yle kertoo nyt, että noin 30 prosenttia Huhtasaaren gradusta on kopioitu yhdestä ainoasta lähteestä eli toisen henkilön vuonna 2001 valmistuneesta gradusta. Tätä työtä ei ole listattu Huhtasaaren gradun lähdeluetteloon.