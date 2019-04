Ylen tentissä RKP oli valmis leikkaamaan ansiosidonnaisen kestoa tai tasoa – ja kokoomuskin tarpeen vaatiessa

Kokoomuksen Elina Lepomäki ja RKP:n Mikaela Nylander olisivat valmiita leikkaamaan joko ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa tai tasoa, jos tarve vaatii, kävi ilmi Ylen vaalikeskustelussa tiistai-iltana. Aiemmin tiistaina Helsingin Sanomien vaalitentissä ei yhdenkään puolueen puheenjohtajan käsi noussut, kun heiltä kysyttiin, ovatko he valmiita heikentämään ylipäätään työttömyysturvaa.

Ylen työllisyysaiheiseen keskusteluun osallistui asiaan perehtyneitä kansanedustajaehdokkaita yhdeksästä puolueesta.

Eronneen hallituksen aikana ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennettiin sadalla päivällä. Viime marraskuussa Ylen tekemässä kyselyssä kävi keskustelun vetäjien mukaan ilmi, että RKP:lle tämä ei vielä riitä.

– Kyse on kokonaisuudesta. Jos lyhennetään ansiosidonnaista, tulisi panostaa myös kannustaviin elementteihin niin, että tarjotaan työttömille enemmän ohjausta, kuntoutusta ja koulutusta, sanoi Nylander Ylen tentissä.

Lepomäen mielestä jos priorisoida pitää, pitäisi pikemmin leikata ansiosidonnaisista etuuksista kuin perusturvasta.

– Tämä koskee siis sitä, mikäli leikkauksiin joudutaan, hän tähdensi.

Hänen mielestään hyväpalkkaisesta työpaikasta pois putoavalle pitäisi löytää mahdollisimman nopeasti uutta työtä mieluummin kuin kannustaa olemaan pitkään pois työmarkkinoilta.

Myös vihreissä on halua pohtia tapoja, joilla ansiosidonnaista voisi muuttaa.

– Ei leikata, mutta voisi miettiä esimerkiksi erilaisia porrastuksia, että se olisi alkuvaiheessa korkeampi tai toisaalta suhdannetilanteesta riippuen sen kestoa voidaan pohtia, vihreitä Ylen keskustelussa edustanut varapuheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi.

Hänen mielestään ihan keskeistä on perusturvan tason nostaminen.

Kuka tekee maatilojen työt?

Keskustelussa työperäisestä maahanmuutosta ja saatavuusharkinnan poistosta puolueiden kannat erosivat melkoisesti. Nihkeimmin Ylen vaalikoneessa työperäiseen maahanmuuttoon suhtautuivat perussuomalaisten ehdokkaat.

– Se on oikeasti aika huonoa suomalaisille duunareille. Meillä on puoli miljoonaa työtöntä, jotka maksavat Suomelle. Lisäksi me olemme EU.ssa, jossa on työvoiman vapaa liikkuvuus. Tarveharkinnasta puhuttaessa pitää miettiä, onko se turvallisuuspoliittisesti ihan järkevää avata esimerkiksi Pietarin talousalueen markkinat tänne Suomeen, Ville Tavio perusteli puolueensa kantoja.

Suopeimmin rajoituksia purkaisivat vihreiden ehdokkaat.

– Kestävyysvaje on tässä meillä käsillä, ja ylipäätään huoltosuhteen heikkeneminen. Tarvitaan tarvehankinnasta luopumista, työskentelylupakäytäntöjen helpottamista ja ylipäätään sitä, että täällä opiskelleet ihmiset voisivat jäädä oleskeluluvalla työskentelemään, Ohisalo sanoi.

Simon Elon mukaan tarveharkinnan poistoa ovat nykyhallituksessa torpanneet nimenomaan siniset.

– Alakohtaisesti voi olla perustelut sille, miksi tarvitaan osaavaa työvoimaa muualta, Elo arvioi.

Keskustan Katri Kulmunin mukaan tarveharkintaa voisi purkaa asteittain. Hänen huolenaan ovat erityisesti maatilojen ja palvelualojen tekemättä jäävät työt.

SDP:n Ville Skinnarin mukaan saattavuusharkinnan poistoon voi liittyä ongelmia, kun valvontaa ei ole tarpeeksi. Hän mainitsi muutaman euron tuntipalkat.

Kokoomuksen Lepomäki kielsi pontevasti, että kyse olisi vain halvemman työvoiman tuomisesta Suomeen.

– Ensinnäkin meidän pitää puhua ihmisistä ihmisinä. Suomessa pitää olla millä tahansa taustalla mahdollista rakentaa työn kautta parempaa huomista, Lepomäki sanoi.

Kokoomuksen tavoin esimerkiksi RKP:ssä uskotaan, että työnantajat tietävät työvoiman ja osaamisen tarpeen parhaiten.