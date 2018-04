Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen lähtee sijoitusyhtiöön töihin

Yleisradion väistyvä toimitusjohtaja Lauri Kivinen lähtee mukaan sijoitusyhtiöön, joka toimii median ja teknologiayhtiöiden "välimaastossa".

Ylen Ykkösaamussa vieraillut Kivinen ei tarkentanut tulevaa työnantajaansa, mutta hän totesi, että kyseessä ei ole samanlainen korkean profiilin tai julkisuuden työpaikka kuin Ylen toimitusjohtajuus.

Kivinen aloittaa uudessa työpaikassa vuoden lopulla. Hänen mukaansa työt voivat sijoittua myös Suomen ulkopuolelle, vaikka hän ei välttämättä ulkomaille muutakaan.

Kivinen ei Ykkösaamussa ottanut kantaa meneillään olevaan seuraajansa valintaan. Hän kertoo pysyneensä selkeästi sivussa rekrytoinnista.

Toimitusjohtaja on saanut "muutaman soiton kaupungilta", joissa on kysytty, millaista toimitusjohtajan työ on. Hän luonnehti sitä hommaksi, jossa tarvitaan paksu nahka, mutta herkkyyttä tuntea sen läpi.

Nimispekulaatioihin Kivinen ei ottanut kantaa, mutta totesi Suomen olevan pieni maa, jossa piirit ovat pienet.

– En ole listoja tehnyt ja olen vain hymyillyt, kun olen nimiä kuullut.