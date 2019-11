Yli 32  000 suomalaista saanut influenssarokotteen – influenssatilanne rauhallinen Suomessa ja muualla Euroopassa

Influenssarokotekausi on alkanut, ja hieman yli 32 000 suomalaista on valtakunnallisen rokotusrekisterin perusteella saanut rokotepistoksen marraskuun alkuun mennessä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo.

Nohynekin mukaan rokoteannoksia on tilattu 1,7 miljoonaa kappaletta, joista valtaosa käytetään. Rokotuskausi jatkuu koko influenssakauden ajan.

– Jos haluaa parhaan mahdollisen suojan, silloin sen ottaa riittävän ajoissa ennen kuin influenssakausi alkaa, Nohynek sanoo.

Viitteitä influenssaepidemian alkamisesta ei vielä ole. THL:n erityisasiantuntija Niina Ikosen mukaan influenssatilanne on rauhallinen vielä Suomessa ja muualla Euroopassa. Ikonen kertoo, että eteläisellä pallonpuoliskolla on esiintynyt sekä A- että B-viruksia, mutta Suomessa esiintyviä viruksia tulevalla influenssakaudella on vielä vaikea ennustaa.

– Yksittäisiä viruslöydöksiä on raportoitu, mutta mikään ei vielä viittaa siihen, että epidemia olisi käynnistymässä, Ikonen sanoo.

Ikonen muistuttaa, että rokotus on ensisijainen suoja influenssaa vastaan. Ikonen kertoo, että vakavammalle taudille alttiimpia ovat yli 65-vuotiaat ja tiettyjä perussairauksia sairastavat.

Yli 65-vuotiailla testataan uutta rokotetta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on hiljattain käynnistänyt influenssarokotetutkimuksen yli 65-vuotiaille. Tutkimuspäällikkö Arto Palmu kertoo, että tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka korkea-annoksinen influenssarokote tehoaa yli 65-vuotiailla tavalliseen influenssarokotteeseen verrattuna.

– Rokotevasteet lähtevät laskemaan iän myötä. He ovat sen takia se ensisijainen ryhmä, jolle pitäisi saada vahvempi rokote, Palmu kertoo.

Palmu kertoo, että testattavassa rokotteessa vaikuttavia aineita on nelinkertainen määrä tavalliseen rokotteeseen verrattuna. Palmun mukaan tavoitteena on, että ikääntyneet saavat paremman suojan influenssaviruksia vastaan.

Palmun mukaan influenssa aiheuttaa ikääntyneillä jälkitauteja, jotka ovat sydän- ja hengitystiesairauksia.

– Tässä tutkimuksessa nimenomaan halutaan katsoa, kuinka paljon jälkiseuraamukset vähenevät, Palmu kertoo.

Tutkimus kestää kahden influenssakauden ajan.

Juttua on korjattu kello 18.18: THL:n ylilääkärin sitaattia korjattu, aiemmin sitaatista sai virheellisesti käsityksen, että influenssakausi alkaisi marras-joulukuun vaihteessa.