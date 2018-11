Yli 50 puukerrostalohanketta työn alla Suomessa – puusta rakentaminen auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla tai suunnitteilla 51 yksittäistä puukerrostaloa tai kokonaisia puutaloalueita. Mikäli kaikki hankkeet toteutuvat, niihin tulee yli 6 000 kerrostaloasuntoa lähivuosina. Lukuun eivät sisälly kaksikerroksiset kerrostalot.

Merkittävin hankkeista on Joensuuhun rakenteilla oleva 14-kerroksinen puurunkoinen talo. Joensuun Ellin hanke on Suomen korkein puurunkoinen kerrostalo, ja siihen tulee 117 opiskelija-asuntoa. Talon on tarkoitus valmistua syksyllä 2019.

Toinen merkittävä puurakentamishanke on Turkuun rakentuva puukaupunki Linnanfältti. Alueelle on valmistunut kaksi puukerrostaloa ja viisi rakennustyömaata on käynnissä. 2–5-kerroksisiin puukerrostaloihin tulee noin 1 500 asukasta.

Puukerrostalorakentaminen kasvussa

Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan puukerrostalohankkeiden määrä on kasvanut 11:llä viime vuodesta. Tiedossa olevista 51 hankkeesta kymmenen toteutuu varmasti, 28 todennäköisesti ja 13 mahdollisesti.

Varmoja puukerrostalohankkeita rakentuu tai on suunnitteilla Kirkkonummelle, Turun Pernoon, Nurmekseen, Nurmijärvelle, Rovaniemelle, Uuteenkaupunkiin ja Vesilahdelle. Vaasaan on rakenteilla massiivipuurakenteinen innovaatiokeskus, johon tulee 2- ja 8-kerroksiset osat.

Puurakentaminen varastoi ilmakehän hiiltä

Puurakentaminen on ilmastoystävällistä, sillä puuhun sitoutunut hiili säilyy pitkään puurakenteissa.

– Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tärkeää, jotta Suomen ilmastotavoitteet täyttyisivät, ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino sanoo ympäristöministeriön tiedotteessa.

Puukerrostalojen osuus kaikesta kerrostalorakentamisesta on kuitenkin vielä vaatimaton. Puuinfon mukaan se oli viime vuoden tilastoissa vain noin neljä prosenttia asuntojen lukumäärällä ja kuutiometreissä mitattuna. Osuus kuitenkin kasvaa.

Omakotitaloissa yleisin runkomateriaali on puu, ja viime vuonna 88 prosenttia aloitetuista omakotitaloista oli puurunkoisia. Viidesosa uusista omakotitaloista oli hirsitaloja. Rivitaloissa puurunkoisten osuus oli 85 prosenttia.

Puuinfon tilastokatsaus perustuu Forecon Oy:n tuottamaan tilastoaineistoon.

Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen puukerrostalohankkeista on koonnut oululainen arkkitehti Janne Tolppanen. Tiedot perustuvat kuntien julkisiin tietoihin ja kyselyihin kuntiin. Hankekantaan on kerätty kaikki vähintään 3-kerroksiset puukerrostalohankkeet sekä merkittävät suuren mittakaavan puurakenteiset julkiset rakennukset.