Yli 50-vuotinen käytäntö muuttuu: vastasyntyneet välttyvät yhdeltä pistolta

Vastasyntyneet vauvat välttyvät tulevaisuudessa ylimääräiseltä pistolta, kun veriryhmämäärityksistä ja varmuuden vuoksi annetuista anti-D-immunoglobuliinisuojauksista pääsääntöisesti luovutaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti perjantaina, että koska sikiön veriryhmä voidaan nykymenetelmillä määritellä jo 16. raskausviikosta alkaen, synnytyssairaaloiden on ohjeistettava hoitohenkilökuntaa käytännön muuttumisesta.

Veriryhmä selvitetään, koska jos odottavan äidin veriryhmän on RhD-negatiivinen ja sikiön positiivinen, äiti voi muodostaa vasta-aineita lapsen verisoluja vastaan. Vasta-ainemuodostuksen ja vastasyntyneen hemolyyttisen taudin riski on suuri, jos sikiö on RhD-positiivinen.

Jos sikiöaikaisen tutkimuksen tulos on selvä, veriryhmää ei jatkossa selvitetä.