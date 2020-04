Yli 60 ihmistä tehohoidossa koronan vuoksi – tiistain jälkeen ei uusia koronakuolemia

Koronan vuoksi on sairaalahoidossa koko maassa yhteensä 159 ihmistä, joista 62 on tehohoidossa, kertoo THL. Valtaosa sairaalahoitoa vaativista on Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Sairaalahoidossa on alueella 111 ihmistä ja näistä tehohoidossa 43.

Eilisen jälkeen ei ole tullut ilmi uusia koronaan liittyviä kuolemia. Tähän mennessä koronaan on kuollut Suomessa yhteensä 17 ihmistä.

Suomessa on testattu tähän mennessä noin 24 200 näytettä. Koronatartuntoja on tähän päivään mennessä varmistettu 1 446. Uusia tartuntoja on varmistettu eilisen jälkeen 62.