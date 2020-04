Yli puolet kunnista on yhdistänyt varhaiskasvatusryhmiä koronan vuoksi

Hieman yli puolet kunnista on yhdistänyt varhaiskasvatuksen ryhmiä ja noin kolmannes päiväkoteja, koska lapsimäärät ovat vähentyneet, kertoo aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä kysely.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on mukana neljäsosa kuntien varhaiskasvatukseen normaalisti osallistuvista lapsista.

Vaihtelu eri maakuntien välillä on suurta. Yleisintä esiopetusryhmien yhdistäminen on ollut Päijät-Hämeessä ja vähäisintä Kainuussa. Alle kymmenessä kunnassa on määrätty suljettavaksi päiväkoteja tai lapsiryhmiä koronaepidemian vuoksi.

Kyselyn mukaan kuntien varhaiskasvatuksessa ollaan huolissaan muun muassa henkilökunnan jaksamisesta ja sairastumisesta sekä lapsimäärien suuresta vaihtelusta ja toiminnan ennakoimattomuudesta.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan lapsia ei koronaepidemian aikanakaan saisi tarpeettomasti siirtää omasta lapsiryhmästä tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen.

– Lapsen hyvinvoinnille on tärkeää myös tuttu henkilökunta, Andersson muistuttaa tiedotteessa.

Noin neljännes mukana varhaiskasvatuksessa

Kyselyn perusteella 25 prosenttia varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen. Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuu koko maassa 29 prosenttia normaalisti osallistuvista.

Uudellamaalla lapsia osallistuu varhaiskasvatukseen vähiten: 21 prosenttia kunnalliseen ja 23 prosenttia yksityiseen. Etelä-Pohjanmaalla osallistujia on eniten: kuntien varhaiskasvatuksessa 35 prosenttia ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 40 prosenttia.

Perusopetuksen lähiopetukseen osallistui normaalitilanteeseen verrattuna kahdeksan prosenttia 1.−3. luokkien oppilaista ja vain viisi prosenttia 4.−9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista.

Uusimman kyselyn vastaukset on annettu viikolla 16. Kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 249 kuntaa eli 84 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 266 kuntaa eli yli 90 prosenttia kaikista kunnista.