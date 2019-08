Yli sata talkoolaista ahertaa virallisen kylähullun kintereillä – Koivisto-viikko Äänekoskella tempaisee kylien ja maaseudun puolesta

Kun valtakunnan 14. virallinen kylähullu Matti Hämäläinen saa idean, vaarana on, että siitä kehkeytyy jotakin isoa. Niin kuin tänään maanantaina alkava seitsemänpäiväinen Koivisto-viikko Äänekoskella.

Silloin tempaistaan Koiviston koko kylän ja vieraidenkin voimin vahvasti kylien sekä maaseudun puolesta.

– Mutta ei olla ketään vastaan, Hämäläinen tarkentaa.

Hämäläinen on virallisen kylähullun toimikaudellaan kiertänyt ahkerasti suomalaisia kyliä ja saanut niistä vahvistusta ajatuksilleen kylien merkityksestä ja erityisyydestä.

– Kylillä on väljyyttä asua ja olla. On maisemia, jotka tekevät ihmisen mielialalle hyvää. On inhimillisyyttä ja yhdessä tekemistä, jota moni kaipaa, Hämäläinen luettelee.

Hämäläisen mielestä on tärkeää, että kylien asukkaat arvostavat elinympäristöään ja osoittavat sen vahvasti ulospäin. Siitä on kysymys Koivisto-viikollakin.

– Näytetään, mitä meillä on ja mitä muidenkin toivoisi tekevän, Hämälänen sanoo.

Hämäläinen sai puolitoista vuotta sitten idean kylätapahtumasta, jossa yhdistyisivät Koiviston kylän historian ja elämän monet eri teemat. Yksi viikonloppu niiden esittelyyn ei olisi riittänyt. Siksi nyt tehdään kokonainen tapahtumaviikko.

Hämäläinen sai ajatuksensa taakse johtamansa kyläyhdistyksen sekä muut kylällä toimivat yhdistykset. Viikon tapahtumissa ahkeroi noin sata talkoolaista.

– Oli hieno huomata, miten ihmiset syttyivät tähän. Yksin meistä kukaan ei ole yhtään mitään, et sinä enkä minä, Hämäläinen korostaa.

Viikon järjestelyihin saatiin Maaseudun kehittämisyhdistys Viisarilta 25 000 euroa EU-rahaa. Sen ansiosta kaikki tapahtumat lauantain maaseutugaalaa lukuun ottamatta ovat yleisölle maksuttomia.

Vaikka viikolla esitellään ylpeästi Koiviston kylän erikoisuuksia, ohjelmassa pohditaan kylien ja maaseudun tulevaisuutta sekä mahdollisuuksia myös yleisemmällä tasolla. Esimerkiksi maanantain yhtenä teemana on lähimatkailu.

– Lähimatkailu ja etätyömahdollisuudet voivat olla kylien tulevaisuuden kannalta iso juttu, Hämäläinen sanoo.

Vastoin kylien valtakunnallista kehitystä Koiviston kylä on viime vuosina kasvanut. Siellä on Hämäläisen mukaan nyt noin 600 asukasta, ja Äänekosken kaupunki rakentaa sinne parhaillaan uutta hirsikoulua. Kylän koululaiset osallistuvat myös Koivisto-viikon tapahtumiin.

Koiviston kylän vahvuus on sen sijainti Jyväskylän ja Äänekosken välillä vain muutaman kilometrin päässä Nelostien Hirvaskankaan risteysalueesta.

Parisataa vuotta sitten Koiviston kylä oli Keski-Suomen pääteiden risteyksessä maantieteellinen solmukohta ja hallinnollinen keskus. Kylän halki kulkeva maantie on nykyisin Keski-Suomen ainoa virallinen museotie.

Kylällä vuonna 1786 Muhluniemen taloon avattu postikonttori oli laajan sisämaan alueen ainoa postikonttori. Lähimmät muut postikonttorit sijaitsivat Pohjanmaan rannikolla sekä Kuopiossa ja Tampereella.

Postikonttorin historiasta on Koivisto-viikolla näyttely seuratalon yläkerrassa. Tapahtumaviikon tunnukseksi on valittu postitorvea soittava hahmo, joka viittaa kylän postimestariin C.F. Essbjörniin.

– Hän kirjoitti Muhluniemessä anomuksen Jyväskylän kaupungin perustamiseksi, ja hänestä tuli Jyväskylän ensimmäinen järjestyksenvalvoja eli pormestari, Hämäläinen kertoo.

Postitorvimies seikkailee myös viikon korteissa ja erikoispostimerkeissä.

– Viikon aikana seuratalon pihan postilaatikkoon jätettyihin postilähetyksiin lyödään erikoisleima, Hämäläinen kertoo.

Paikallishistoriaa esitellään Koivisto-viikon työpajoissa, luennolla ja opastetuilla kyläkierroksilla.

Myös viikon kulttuurianti nojaa paikallisuuteen. Teatteriesitys pohjautuu Koiviston koulun ensimmäisen opettajan Juho Hoikkasen romaaniin. Reino Helismaa, joka teki iskelmäsanoituksiaan muun muassa Koiviston kylän Kapeenkoskella, on esillä naiskuoro Vappujen konsertissa. Myös kuoron johtaja Ulla Kotamäki on kyläläisiä.

Äänekosken kyläparlamentti tuo kylien ääntä esiin päättäjille

Valtakunnan virallisen kylähullun tittelin voi saada vain henkilö, joka on saanut aikaan hyviä tuloksia kylätoiminnassa.

Kaksi vuotta sitten tittelin sai Koiviston kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Hämäläinen, joka on myös johtanut alusta asti vuonna 2015 perustettua Äänekosken kyläparlamenttia.

Hämäläisen mukaan kyläparlamentin tehtävänä on pitää kylien näkemyksiä esillä Äänekosken kaupungin virkamiesten ja päättäjien suuntaan. Kaupungin eri hallinnonalojen edustajia on toisinaan osallistunut sen kokouksiin.

– Kyläparlamentilla ei ole päätöksenteko-oikeutta, mutta voimme esittää asioita neuvottelevassa ja asiantuntijaroolissa.

Hämäläisen mukaan kyläparlamentti kokoontuu nelisen kertaa vuodessa ja siinä on edustajia noin 20 kylästä. Kyläparlamentti on esimerkiksi pohtinut sekä laittanut tärkeys- ja aikajärjestykseen eri kylien investointitarpeita.

Kaupunki on Hämäläisen mukaan varannut talousarvioissaan kylien investointeihin 55 000 euroa vuodessa. Sillä on tehty muun muassa laavuja ja hankittu ilmalämpöpumppuja kylätaloihin.

– Isoin juttu kyläparlamentissa on ollut se, että emme kilpaile kylinä toisiamme vastaan, vaan olemme vahvasti yhdessä, Hämäläinen kiittelee.

Kyläparlamentteja on viime vuosina perustettu Keski-Suomessa Äänekosken lisäksi ainakin Keuruulle ja Saarijärvelle.

Äänekosken kaupungilla on tekeillä vuoteen 2022 ulottuva kylien ja taajamien kehittämisohjelma, jonka laatimiseen kyläparlamentti on osallistunut.

Ohjelma oli kesäkuussa kaupunginhallituksen käsittelyssä, mutta se palautettiin vielä valmisteluun. Ohjelman tavoitteina esitettiin tuolloin muun muassa olemassa olevien koulujen säilymistä, ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittämistä ja kylien markkinoinnin lisäämistä.

Kylien ja taajamien kehittämisohjelma koskee Suolahtea, Sumiaista ja Konginkangasta, jotka ovat tulleet kuntaliitoksissa osaksi Äänekoskea, sekä Koivistoa, Honkolaa, Hietamaa ja Mämmeä.