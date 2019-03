Yli tuhat suomalaista varusmiestä käy sotaharjoituksessa Ruotsissa – mukana myös Norja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat

Ennätysmäärä varusmiehiä osallistuu Ruotsin maavoimien Northern Wind 2019 -harjoitukseen Norrbottenissa Pohjois-Ruotsissa maaliskuussa. Suomesta lähtee kaikkiaan 1 500 henkilöä 18.–27. maaliskuuta käytävään harjoitukseen. Lähtijöistä noin 1 200 on varusmiehiä ja 300 kantahenkilökuntaan kuuluvaa.

Eversti Jari Osmosen on Suomen harjoitusjoukon johtaja Jääkäriprikaatista. Hän kertoo, että varusmiesten osalta ulkomailla toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Varusmiehet ovat antaneet ilmoituksen valmiudestaan toimia ulkomailla. Tämä lienee suurin määrä varusmiehiä, jotka ovat tähän mennessä osallistuneet harjoitukseen Suomen ja Ruotsin välillä. Northern Wind 2019 on suunnitelmallinen osa Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön kehittämistä ja suurin maavoimien välinen harjoitus tähän mennessä. Ulkomailla tapahtuvaan toimintaan vakuutukset on hoitanut Valtionkonttori. Harjoitukseen on laadittu myös turvallisuussuunnitelma, sanoo Osmonen.

Harjoituksen tiedottajana toimiva Jere Paldanius kertoo, että Suomen harjoitusjoukot ovat pääosin Panssariprikaatista, Jääkäriprikaatista, Kainuun prikaatista ja Porin prikaatista.

–Harjoitukseen osallistuu muiden muassa Maavoimien valmiusyksiköiden henkilöstöä. Valmiusyksiköt on muodostettu palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä, ja ne ovat osa niitä Maavoimien joukkoja, jotka ovat tarpeen mukaan nopeasti käytettävissä.

Esimerkiksi Jääkäriprikaatista harjoitukseen osallistuvat valmiusyksikön varusmiehet ovat saaneet valmistavaa koulutusta muun muassa taistelu- ja ampumaharjoituksissa sekä kahden viikon mittaisella talvisodankäynnin peruskurssilla. Kurssi opastaa selviytymistä arktisessa luonnossa sekä taistelemaan talviolosuhteissa. Kurssi oli jo kansainvälinen, sillä siihen osallistui puolustusvoimien henkilöstön lisäksi myös yhdysvaltalaisia ja virolaisia sotilaita.

Osallistuminen noudattaa Puolustusvoimien toimintasuunnitelmaa ja puolustusministeriön hyväksymää vuoden 2019 kansainvälistä harjoitustoimintaa. Maavoimat on osallistunut harjoituksen suunnitteluun, ja se on asettanut suunnittelussa omat harjoitustavoitteensa.

Northern Wind 2019 -harjoituksessa Maavoimien joukot harjoittelevat toimintaa osana ruotsalaista prikaatia. Paldanius kertoo, että yhteysupseerit tehostavat yhteistyötä.

– Yhteysupseerit toimivat ruotsalaisen prikaatin esikunnassa yhteyshenkilöinä ja linkkeinä ruotsalaisen prikaatin ja suomalaisen taisteluosaston välillä. He ovat asiantuntijoita, jotka neuvovat prikaatin johtoa suomalaisjoukon käytössä, Paldanius toteaa.

Tavoitteena on lisätä Suomen ja Ruotsin maavoimien joukkojen sekä johtajien yhteistoimintakykyä ja kehittää suorituskykyä. Lisäksi harjoitellaan toimintaa haastavissa talviolosuhteissa.

– Tämä harjoitus testaa johtamisportaan yhteistyötä, lisää yhteistä toimintakykyä ja syventää puolustusyhteistyötä, kertoo Osmonen.

Kyseessä on Ruotsin maavoimien pääharjoitus, johon osallistuu kaikkiaan 10 000 henkilöä. Joukosta ulkomaisia sotilaita on valtaosa eli 7 000. Suomen ja Ruotsin lisäksi harjoitukseen osallistuvat Norja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Harjoitusjoukot siirtyvät Suomesta Ruotsiin teitä ja rautateitä pitkin 16.–17. maaliskuuta. Joukkojen siirrot Tornion rajanylityspaikalle saattavat ruuhkauttaa liikenteen teillä VT4 ja E75. Ruuhkaisinta on sunnuntaina 17. maaliskuuta tiellä E75 Oulusta Tornioon.