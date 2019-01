Ylinopeussakoilta ei enää pian voi välttyä viime hetken jarrutuksella – entistä tehokkaammat peltipoliisit otetaan käyttöön kevättalvella

Keskisuomalainen loppuvuodesta uusista peltipoliiseista, joiden tarkoituksena on parantaa Nelostien turvallisuutta.

Tolpat on jo asetettu paikoilleen, mutta niihin ei ole vielä asennettu kameroita.

– Toistaiseksi emme tiedä tarkkaa ajankohtaa, jolloin kamerat otetaan käyttöön, mutta asiasta tiedotetaan etukäteen, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen poliisihallituksesta.

Ihalaisen mukaan kameroiden käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan, ja ne asennetaan kevättalven aikana.

Keski-Suomen puolelle tolppia on asennettu kymmenen ja ne sijaitsevat pohjoisesta tultaessa Vaajakosken kiertoliittymän jälkeen, etelästä tultaessa ennen Vaajakosken ABC-asemaa sekä Toivakan, Leivonmäen, Joutsan ja Tammihaaran liittymien molemmin puolin. Tammihaaran liittymä sijaitsee Joutsan varalaskupaikan pohjoispuolella. Kameratolpat on sijoitettu tieosuuksille, joissa on tapahtuu eniten onnettomuuksia. Valvontaa on ainoastaan sellaisissa tien osissa, joissa ylinopeudet ovat yleisiä.

Uusissa kameratolpissa hyödynnetään tutkatekniikkaa, joka mittaa ajonopeuksia jopa 150 metrin päästä. Lisäksi kamera voi seurata samanaikaisesti useampaa kaistaa ja ajoneuvoa. Kamera myös pystyy seuraamaan samaa autoa, vaikka se vaihtaisi kaistaa. Toimintaperiaate pysyy uusissa kameratolpissa entisen kaltaisena, eli kun tutka havaitsee ylinopeuden, ottaa kamera autosta kuvan.