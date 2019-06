Yliopiston kirjaston pari vuotta kestävä remontti alkaa – kirjahyllyt ja opiskelijat muuttavat pohjakerroksiin, vapaakappalekirjasto jää Kanavuoreen

Jyväskylän yliopiston kirjaston remontti alkoi juhannusta edeltävällä viikolla. Seminaarinmäen kampuksella sijaitseva kirjasto peruskorjataan läpikotaisin. Vuonna 1974 rakennetun kirjastorakennuksen julkisivu korjataan, mutta se pysyy entisen näköisenä.

Urakan on määrä olla valmis kesällä 2021, joten uudistetun kirjaston pitäisi olla yliopiston käytössä seuraavana syksynä lukuvuoden alkaessa.

Remontin myötä kirjaston kerroksien käyttötarkoitukset laitetaan uuteen uskoon. Varsinainen kirjasto hyllyineen, opiskelijoiden ryhmätyöhuoneet sekä luku- ja opiskelutilat siirtyvät toisesta ja kolmannesta kerroksesta kirjastorakennuksen pohjakerroksiin, joissa on aiemmin ollut kirjaston vapaakappalekokoelma. Pohjakerroksiin siirtyy myös lainaustoimisto.

Kahden pohjakerroksen yläpuolella olevaan sisääntulokerrokseen jää opiskelijaravintola ja kahvila.

– Kerrokseen tulee näyttely- ja tapahtumatila, jossa järjestetään näyttelyitä ja aktiivista toimintaa. Koitetaan saada kaupunkilaiset katsomaan ja kuulemaan, mitä yliopisto on ja mitä se tekee, yliopiston Avoimen tiedon keskuksen johtaja Ari Muhonen sanoo.

Kirjaston kahteen ylimpään kerrokseen tulee lukutilaa, opetustiloja, Avoimen tiedon keskuksen henkilökuntaa sekä yliopiston digipalvelut.

– Asiakastilaa tulee olemaan saman verran kuin aikaisemminkin, mutta opetus- ja henkilökuntatilat kasvavat, kun alemmat kerrokset saadaan aktiivisempaan käyttöön, Muhonen toteaa.

Remontin valmistelussa on urakoitu jo pitkin kevättä. Yliopiston kirjaston hyllyt piti tyhjentää remontin tieltä, joten väistötiloihin kuljetettiin kevään aikana kaikkiaan noin 25 hyllykilometriä aineistoja.

– Muutto meni yllättävänkin hyvin, vaikka kirjastolta lähti päivässä viisi kuorma-autollista tavaraa. Asiakaspalvelussakaan ei ollut katkoja, vaan asiakkaat saivat tarvitsemansa kirjat kaiken hässäkän keskellä, Muhonen kertoo.

Kirjaston pohjakerrokset täyttänyt vapaakappalekokoelma siirrettiin Vaajakosken Kanavuoreen pysyvästi, jotta rakennuksen pohjakerrokset saatiin vapautettua käyttöön. Kanavuoren kokoelmakeskukseen siirrettiin kaikkiaan noin 23 hyllykilometriä aineistoa.

– Vapaakappalekokoelman pitäminen Kanavuoressa on edullisempaa, mutta se on myös aineistolle parempi tila. Kokoelmakeskus on viileää tilaa, jossa saamme pidettyä kosteuden kohdillaan, Muhonen toteaa.

Kaikki kirjat eivät päätyneet Kanavuoren syövereihin. Lähde- ja lukusaliaineistoa siirrettiin yliopiston päärakennuksen siivessä olevaan Aallon lukusaliin.

Kirjaston yläkerroksien hyllyistä löytyneet yleisesti käytössä olevat teokset siirrettiin remontin tieltä Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuskirjastoihin. Kurssikirjat löytyvät remontin ajan Mattilanniemestä ja niin kutsuttu yleiskokoelma Ylistönmäeltä.

– Kirjoja on suunnilleen saman verran kuin B-rakennuksen maanpäällisissä kerroksissa aiemmin. Hieman jouduimme tekemään karsintaa, koska tilat ovat jonkin verran pienemmät, Muhonen kertoo.

Uudelle kirjastorakennukselle tavoitellaan brittiläisen BREEAM-ympäristösertifikaatin tasoa ”kiitettävä”, joka on luokituksen toiseksi korkein. Remontissa keskitytäänkin muun muassa rakennuksen energiatehokkuuteen.

Kaupunkikuvassa remontti näkyy alussa lähinnä työmaakoppeina ja remonttialueen rajaamisena. Remontti voi vaikuttaa kirjaston ympäristössä oleviin kevyen liikenteen reitteihin, yksikönjohtaja Noora Sokero Skanskalta kertoo.