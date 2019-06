Ylioppilasjuhlia vietetään tänään noin 25 200 kodissa. Sen verran Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan valmistui tänä vuonna uusia ylioppilaita. Määrä on yli tuhat vähemmän kuin viime vuonna.

Sama trendi on jatkunut pitkin 2000-lukua, vaikka viime kevään ylioppilaita olikin hieman enemmän kuin toissakeväänä.

Opetushallinnon tilaston mukaan vuonna 2017 valmistuneiden ylioppilaiden määrä oli koko maassa yhteensä runsaat 30 600, kun luku vielä vuosituhannen alussa oli melkein 36 000. Pudotusta on 15 prosenttia.

Opetushallinnon tilastotietokanta Vipusessa ei vielä ole tuoreempia tietoja.

Syy ylioppilaiden määrän vähentymiseen ei ole lukion suosion lasku, vaan ikäluokkien pienentyminen. Vuonna 2000 syntyi Tilastokeskuksen tilaston mukaan lähes 10 000 lasta vähemmän kuin vuonna 1990.

Maakuntien välillä isot erot

Ylioppilaiden määrän kehityksessä on maakunnallisia eroja, selviää tilastotietokanta Vipusesta.

Osassa lasku on ollut melko rajuakin, mutta Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla puolestaan valkolakki painettiin vuonna 2017 hieman useampaan päähän kuin vuonna 2000.

Uudellamaallakin jäätiin toissavuonna muutamasta 2000-luvun huippuvuodesta, joina ylioppilaita on valmistunut maakunnassa yli 10 000. Vuonna 2017 tuoreita uusmaalaisia ylioppilaita oli alle 9 860.

Eniten ylioppilaita on menettänyt Etelä-Savo, jossa pudotus on ollut vuodesta 2000 ja vuoteen 2017 melkein 40 prosenttia, noin 1 240:sta hieman yli 750:een. Pohjois-Savossakin ylioppilaiden määrä on samassa ajassa vähentynyt 36 prosenttia noin 1 990:stä noin 1 270:een.

Valkolakkien menekki on pudonnut vuosien 2000 ja 2017 välillä noin kolmanneksella myös Lapissa, Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa.

Pirkanmaalla ylioppilaiden määrä on pysynyt melko tasaisena koko 2000-luvun.