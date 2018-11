Ylioppilastutkinnon rakenne muuttuu – aineiden vähimmäismäärä kasvamassa yhdellä

Ylioppilastutkintoa uudistetaan niin, että jatkossa jokaisen opiskelijan on kirjoitettava vähintään viisi ainetta. Nykyisin aineiden vähimmäismäärä on neljä. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle tänään.

Viiteen kokeeseen on sisällytettävä äidinkielen ja kirjallisuuden koe sekä kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe.

Kokeisiin tulisi myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan tämä vahvistaa laajaa yleissivistystä.

Uudistuksen myötä tutkinnon voi suorittaa jatkossa myös englanniksi. Englanninkielinen ylioppilastutkinto on mahdollinen, jos opiskelija on suorittanut lukion tai ammatillisen tutkinnon pääosin englanniksi. Opiskelijan on tosin kirjoitettava suomen tai ruotsin koe myös englanninkielisessä tutkinnossa.

– Mahdollisuus suorittaa tutkinto englanninkielellä edistää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien näkökulmasta. Joustavampi ylioppilastutkinnon suorittaminen taas vähentää kokelaiden stressiä, Grahn-Laasonen kertoo tiedotteessa.

Ylioppilastutkintolain on määrä tulla voimaan elokuussa yhtä aikaa uuden lukiolain kanssa.

Muutokset koskevat opiskelijoita, jotka aloittava ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Sitä ennen aloittavat kokelaat tekevät tutkinnon nykyisten vaatimusten mukaisesti.