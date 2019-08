Ylipaino ja lihavuus ovat yksi suurimmista kansanterveyden ongelmista, mutta onko sinun painosi sopiva? – Vaa'an lisäksi kannattaa seurata myös näitä lukemia

Ylipaino ja lihavuus ovat yksi suurimmista kansanterveydellisistä ongelmista, ja niistä puhutaan paljon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan Suomessa on 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista, ja joka neljäs aikuinen on lihava.

Mutta mistä tietää olevansa riskirajoilla ja miten ylipainossa ja lihavuudessa käytettäviä mittareita pitäisi tulkita?

Kysyimme asiaa Kirsi Pietiläiseltä, joka on Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön professori ja Helsingin yliopistollisen sairaalan lihavuuskeskuksen ylilääkäri.

1 Lihavuuden mittaaminen aikuisilla

Lihavuuden mittaamisessa perusmittarina käytetään painoindeksiä (Body Mass Index, BMI), jolla normaalipainoisiksi määritellään 18,5–25 välille asettuvat lukemat. Aikuisiksi käsitetään tässä kaikki 18 vuotta täyttäneet.

Yli 25:n menevä lukema tarkoittaa ylipainoa, yli 30 lihavuutta, yli 35 vaikeaa lihavuutta ja yli 40 sairaalloista lihavuutta. Raja-arvot perustuvat laajoihin tutkimuksiin, joissa ihmisten sairastuvuuden on todettu lisääntyvän näiden arvojen jälkeen.

– Painoindeksi on yleensä hyvä mittari ylipainosta, koska ne ihmiset ovat harvassa, joiden paino syntyy puhtaasti lihaksesta, Pietiläinen sanoo.

BMI yhdistettynä omaan näppituntumaan ja terveeseen järkeen omasta kehokoostumuksesta on Pietiläisen näkemyksen mukaan paras mittari lihavuudelle. Erilaisia kehon rasvaprosenttia mittaavia vaakoja hän pitää epätarkkoina, eikä suosittele niihin luotettavan.

Vyötärönympärysmitta on myös sen sijaan tärkeä työkalu lihavuuden mittaamisessa, sillä BMI ei kerro mihin ylimääräinen rasvakudos on kertynyt. Vyötärölle kertyvä ylipaino lisää sairastumisriskiä.

– Siinä lihavuuden riskirajat ovat 90 senttimetriä naisilla ja 100 miehillä. Jos niiden yli menee, vyötärönympärys on liian suuri.

2 Alipainoisuus aikuisilla

Toinen ääripää, alipainoisuus, määrittyy Pietiläisen mukaan selkeämmin ihannepainoindeksin alarajaan 18,5.

– Se on aika selvä sillä tavalla, ettei siihen ehkä tarvitse vyötärönympärysmittoja tai rasvaprosentteja. Jos paino on alle sen, silloin ihminen on todella laiha.

3 Lihavuuden mittaaminen lapsilla

Lapsilla, eli alle 18-vuotiailla, lihavuutta mitataan neuvoloissa pituuspainolla, jolla tarkoitetaan painoa suhteessa samaa sukupuolta olevien samanpituisten lasten keskipainoon.

Nykyisin käyttöön on otettu myös iän, pituuden ja painon perusteella laskettava niin sanottu ISO-BMI. Lapsilla kehon mittasuhteet ovat erilaiset kuin aikuisilla, minkä netistä löytyvä laskuri ottaa huomioon ja muuttaa painoindeksin vastaamaan aikuisten raja-arvoja.

ISO-BMI laskuriin pääset tästä.

– Jos painoindeksi on 10-vuotiaalla vaikka 25, silloin kyseessä on todella lihava lapsi, vaikka aikuisella painoindeksi 25 vastaa vasta alkavaa/lievää ylipainoa, Pietiläinen valottaa.

– Lapsen painoindeksin kuuluu olla huomattavasti matalampi absoluuttisena lukuna aikuisten asteikolla. Sen takia sitä ei voi suoraan verrata.

4 Lihavuuden mittaaminen ikäihmisillä

Pietiläinen sanoo, että ikäihmisillä eli noin 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla optimaalinen BMI-lukema liukuu aikuisten raja-arvoista 25–30 väliin.

– Jos on iäkäs, mutta hoikka eli painoindeksi on vaikka 22, se on useimmiten hyvä asia. Isossa mittakaavassa laihtuminen vanhuusiällä johtaa yleensä lihaskatoon, aliravitsemukseen ja heikentymiseen. Sen takia ihannepainorajatkin nousevat vanhuutta kohden.

Kysely: Onko painon tarkkaileminen mielestäsi tärkeää?

Juha Jaatinen, 27, Jyväskylä:

Painon tarkkaileminen ei ole mielestäni kovin tärkeää. Jos on hyvässä kunnossa ja lihasmassa kasvaa, myös paino kasvaa. Silloin vaa'an lukemalla ei ole terveyden kannalta mitään merkitystä. Jos alkaa olla tukevahkossa kunnossa, ehkä sitä siinä vaiheessa kannattaa katsoa.

Kati Jaatinen, 24, Jyväskylä:

Mielestäni painon tarkkaileminen on tärkeää, jotta olisi edes jonkinlainen näkemys siitä. Ei vaakaa tarvitse syynätä, mutta kyllä se antaa viitteitä. Silloin tietää, että pitäisi liikkua enemmän, jos katsoo peiliin ja huomaa, että housunreunasta tulee pahasti jenkka yli.

Janne Johansson, 48, Vanhalinna:

On se tärkeää. Sillä vältetään monet pitkäaikaiset vaivat. Täytyy katsoa myös vyötäröä ja ylimääräisen rasvan määrää. Itselläni maha on kadonnut, mutta paino on pysynyt samana, koska olen harrastanut aktiivisesti lihaskuntolajeja.

Kaisa Sipilä, 45, Jyväskylä:

Kyllä on, mutta järkevissä rajoissa, ettei siitä tule elämän tärkein asia. Ylipaino on niin iso tekijä terveydessä, mutta painon lisäksi pitää katsoa muitakin mittareita, kuten kolesterolia. Ja muutenkin seurata omaa terveydentilaa.