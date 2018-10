Ylityökiellot voivat lyhentää päiväkotien aukioloa ja hankaloittaa kuntien ruokakuljetuksia

Ammattiyhdistysten kamppailu hallituksen kaavailemia irtisanomissuojan heikennyksiä vastaan saattaa keskiviikkona näkyä sadoissa yrityksissä. Teollisuusliitto, palvelualojen ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto järjestävät vuorokauden mittaisen poliittisen lakon, joka on rajattu tiettyihin teollisuusalojen yrityksiin tai niiden yksittäisiin toimipisteisiin.

Lisäksi tuhannet Suomen Elintarviketyöläisten Liiton (SEL) työntekijät aikovat keskiviikkona olla yksipäiväisessä lakossa vastalauseena hallituksen kaavailemalle irtisanomista helpottavalle laille. Lakon piirissä ovat tietyt elintarvikealan suuret yritykset.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n maanantaina lähes kaikilla sopimusaloilla alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto puolestaan näkyy kunnissa esimerkiksi päiväkodeissa, ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kuljetuspalveluissa ja joukkoliikenteessä.

Lastenhoitajista suuri osa on JHL:n jäseniä

Kunnissa ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voivat näkyä esimerkiksi päiväkodeissa pieninä aukioloaikojen supistamisina tai ryhmien yhdistämisinä, kertoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Kuntatyönantajista. Hänen mukaansa kiellon vaikutukset voivat olla vaikeampia suurissa kaupungeissa, joissa varhaiskasvatuksessa voi muutenkin olla työvoimapulaa. Jollakin tavalla ammattiliiton järjestölliset toimet todennäköisesti näkyvät kaikissa päiväkodeissa.

Päiväkotien lastenhoitajista suuri osa on JHL:n jäseniä, mutta heitä on myös esimerkiksi ruoka- ja kuljetuspalveluissa. Siksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa esimerkiksi kotihoidossa olevien vanhusten ja päiväkotien ruokatoimituksiin, Nybondas-Kangas arvioi.

Ensi viikolla ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi laajeta kunnissa sosiaalitoimeen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on ilmoittanut kiellon alkavan maanantaina. Nybondas-Kankaan mukaan kuntien sosiaalitoimissa on muutenkin yleisesti ruuhkaa, joten vaikutukset päätösten aikataulujen venymiseen voivat näkyä nopeastikin.

Vaikutukset suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen pieniä

Helsingin seudun joukkoliikenteessä viimeviikkoiset AKT:n ja nyt päällä olevat JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat toistaiseksi peruneet vain muutaman bussivuoron, kertoo Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikenteen osastonjohtaja Tero Anttila. Hänen mukaansa myöskään metro- ja raitiovaunuliikennettä operoiva Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ei ole ilmoittanut yksittäisiä vuoroja suuremmista poikkeuksista. HSL tiedottaa vuoropoikkeuksista verkkosivuillaan.

Valtaosa metron- ja raitiovaununkuljettajista sekä vaunukaluston kunnossapitohenkilöstöstä on HKL:n mukaan JHL:n jäseniä.

Tampereella joukkoliikenteessä on tänään jäänyt ajamatta noin 30 vuoroa, kertoo joukkoliikennejohtaja Mika Periviita. Hänen mukaansa ajamatta jääneistä vuoroista on toistaiseksi saatu liikennöitsijöillä etukäteen tietoja niin, että tiedotus asiakkaille on onnistunut. Tampereen julkisen liikenteen vuoroperuutuksista kerrotaan Nysse-sivustolla.

Vuoroja jäi Tampereella ajamatta myös viime viikolla, kun ylityökiellossa oli Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT.

Turun seudulla ylityökiellot eivät toistaiseksi ole näkyneen lainkaan, kertoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte. Jos peruutuksia bussivuoroihin tulee, niistä tiedotetaan Föli-sivustolla ja sosiaalisen median kanavissa.

EK: Tätä ei ymmärretä lainkaan

Työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto EK arvioi, että keskiviikon työnseisaus aiheuttaisi 50 miljoonan euron kansantuotemenetyksen. Osa tappioista tosin on mahdollista paikata myöhemmin.

Kemian sektorin yrityksissä nyt ilmoitetut lakot koskisivat jopa 8 000:ta ihmistä ja vahingot tuotannon menetyksinä voivat nousta yli 10 miljoonaan euroon, sanoo Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén. Lakon piirissä olevat yritykset toimivat Hollménin mukaan pitkälti välituotemarkkinoilla teollisuuden toimitusketjuissa.

– Muissa maissa ei yleensä käy niin, että työehtosopimuksen ja työrauhan ollessa voimassa tulee toimitushäiriöitä. Tämä on todella vakavaa asiakassuhteiden kannalta, mutta ei vielä näy lasketuissa vahingoissa, Hollmén sanoo.

Jäsenyrityksissä ollaan ammattiliittojen toimista ärtyneitä, hän kuvailee.

– Tätä ei ymmärretä lainkaan, että laitetaan viikkokausiksi ylityökielto päälle. Me emme ole neuvotteluissa osapuolena, Hollmén sanoo viitaten ammattiliittojen ja hallituksen erimielisyyteen uudesta, irtisanomista pienissä yrityksissä helpottavasta laista.

Tilanne voi vahingoittaa myös työnantaja- ja työntekijäliittojen keskinäistä luottamusta, hän arvioi.