Yllättävä käänne Reino-tossutehtaalla: konkurssiuutista seurasi kysyntäpiikki ja yritys hukkuu nyt tilauksiin

Uutinen Reino- ja Aino- kotikenkien konkurssista näkyi kysyntäpiikkinä Lieksan tehtaalla.

– Puhelin alkoi soida ja valtava kysyntä käynnistyi tämän konkurssiuutisen myötä. Yritys hukkuu tilauksiin. Myös nettikaupassa enemmän ostoja kuin jouluna, totesi yhtiön toimitusjohtaja ja omistaja Arto Huhtinen.

Huhtinen haki PK Kaappi Oy:n konkurssiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tossutehdas on nyt virallisesti konkurssipesän hallussa. Jalkineiden valmistus saattaa loppua Lieksasta, ja rakastettu brändi kadota maailmasta.

– Myynti ja toiminnan jatkuminen on ensisijainen ratkaisu, jota lähdemme hakemaan, toteaa asianajaja Jussi Laakkonen Asianajotoimisto Fennosta.

Konkurssiin taipuminen ei ole yllätys, sillä jalkinevalmistajalla on ollut vaikeuksia jo kauemmin. Reinojen ja Ainojen luisu alkoi jo vuonna 2016. Myynti aleni ja katteet pienenivät.

Julkisuuteen ongelmat tulivat alkuvuodesta 2018, kun verottaja haki PK Kaappi Oy:n konkurssiin. Hakemus raukesi, koska tossuvalmistaja pääsi yrityssaneeraukseen tavoitteenaan tervehdyttää toiminta. Yritys keskitti kaiken toimintansa 15 henkeä työllistävään Lieksan tehtaaseen osana saneerausta. Pälkäneen tuotantoyksikkö suljettiin.

Yhtiön toimitusjohtaja ja omistaja Arto Huhtinen asuu Tampereella. Mies on mukana myös muun muassa Lieksassa toimivassa Suomen Rengastehtaassa.

– Viime vuonna myynti jälleenmyyjien kautta oli yli 100 000 paria. Lieksassa on valmistettu yhteensä 2,7 miljoonaa paria Reinoja. Osaamista ja puitteita ei puutu. Tuote on paras mahdollinen. Me kompastuimme jakeluun. Kysyntä hiljeni pari vuotta sitten, jonka jälkeen keskusliikkeet vähensivät ostoja, kertoo Huhtinen.

Huhtisen mukaan lopullinen isku tuli viime viikolla.

– Keskusliikkeet luopuivat yhtä aikaa. Kaksi isoa hallitsee kenkämyyntiä, ja siinä on iso riski, toteaa Huhtinen.

Konkurssipesän pesänhoitajan Jussi Laakkosen mukaan aikataulu on tiukka.

– Voi olla, että valmistus jatkuu Lieksassa kahdesta kolmeen kuukauteen, minkä aikana yritämme etsiä ostajan.

Käräjäoikeudessa velallisselvityksen määräpäivä on 28. toukokuuta.

– En osaa vielä sanoa, minkä kokoisista veloista on kysymys. Se selvinnee lähiaikoina, toteaa Laakkonen.