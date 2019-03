Yllätys konkaripoliitikolta – Lauri Oinonen kansanedustajaehdokkaaksi Helsingissä

Ex-kansanedustaja, Keuruun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen on keskustan kansanedustajaehdokkaana Helsingin vaalipiirissä.

– Olin jo pitempään harkinnut uutta haastetta ja tähän tarjoutui tilaisuus, kun keskustan sekä Helsingin että Uudenmaan piirit halusivat minut ehdolle. Ratkaisuksi tuli Helsinki, koska minulla on monia tuttuja, jotka sanoivat äänestävänä minua jos lähden ehdolle. Ehdokasasettelussa myös kerrottiin olevan tarvetta ehdokkaasta, jonka kokemusta ja arvoperustaa koettiin minun edustavan, Oinonen kommentoi tiedotteessaan.

Helsinki on haasteellinen vaalipiiri, mutta Oinonen uskoo mahdollisuuksiinsa. Keskustalla on Helsingissä täysi lista, eli 22 ehdokasta. Ehdolla on muun muassa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Ihmisten arjen ja elämän huolet ovat Helsingissäkin ihan samat toimeentulosta, terveyspalveluista, lasten hoidoista, kouluista ja vanhusten hoivasta kuin Keski-Suomessakin, Oinonen sanoi.

Oinonen sanoo pitävän Keuruun edelleen kotikuntanaan.

71-vuotias Lauri Oinonen toimi keskustan kansanedustajana Keski-Suomesta vuosina 1999–2011. Kevään 2011 eduskuntavaaleissa hän ei enää tullut valituksi.

Oinonen on istunut Keuruun kaupunginvaltuustossa vuodesta 1977 lähtien ja ollut valtuuston puheenjohtajana vuodesta 1998.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelun viimeinen päivä oli tiistaina. Keskusta vahvisti viimeiset ehdokkaansa juuri tiistaina.