Yllätysesiintyjä selvisi: Evelina villitsi jyväskyläläiset viikkiluokkalaiset – katso kuvat

Noin 1 500 viidesluokkalaista opettajineen ja avustajineen juhli tiistaina Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikkoa Paviljongissa. Juhla huipentui klo 13 alkaneeseen yllätysohjelmaan, jonka esiintyjä pidettiin visusti salassa loppumetreille asti. Lavalle nousi suosikkiartisti Evelina.

Evelina yllätti oppilaat ja opettajat kutsumalla halukkaat seuraamaan esitystään aivan lavan viereen. Sadat oppilaat vastasivat kutsuun ja tunnelma kohosi kattoon, kun fanit pääsivät lähelle idoliaan.

Evelina tuli alun perin tunnetuksi vuonna 2012 The Voice of Finland -laulukilpailusta. Sittemmin hänet on palkittu Vuoden naissolistina Emma-gaalassa vuonna 2018. Hän kuuluu Suomen kuunnelluimpiin artisteihin Spotify-suoratoistopalvelussa.