Yllätysnimi Kainuusta harkitsee keskustan puheenjohtajakisaan lähtemistä – "Minua on kysytty"

Kuhmon kaupunginjohtajaa Tytti Määttää, 39, on pyydetty lähtemään mukaan keskustan puheenjohtajakisaan. Hän kertoo Uutissuomalaiselle harkitsevansa asiaa.

– Pohdinta tuntuu olevan maakunnissa tosi voimakasta. Minun eteeni tämä tilanne on tullut tänään. En osaa tässä vaiheessa sanoa kyllä tai ei. Minun on pakko miettiä asiaa ja pohtia yleistä tilannetta. Nämä ovat isoja päätöksiä sekä henkilökohtaisesti että puolueen näkökulmasta, Määttä kommentoi.

Hän korostaa asian tulleen itselleen yllätyksenä, koska hän ei ollut eduskuntavaaliehdokkaana eikä muutenkaan mukana päivänpolitiikassa.

Mättää kertoo jättäneensä politiikan 11 vuotta sitten.

– Senkin takia olen yllättynyt, että tällaista keskustelua käydään ja minuakin mietitään. Ehkä jossain koetaan sellaiselle keskustelulle tarvetta.

Viime vuodet hän on ollut kainuulaisen Kuhmon kaupunginjohtajana. Hän on kuntajohtajaksi poikkeuksellisen näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa.

– Jos ihmiset laajasti ottavat yhteyttä ja ovat sitä mieltä, kantaa pitää alkaa todella muodostamaan. Mutta keskusta on sellainen kansanliike, että se kyllä johtajansa löytää.

Määttä sanoo toivovansa, että keskustan puheenjohtajakisan yhteydessä käydään joka tapauksessa puoluetta aidosti uudistavaa keskustelua.

Eduskuntaan pienen tauon jälkeen takaisin noussut Mikko Kärnä (kesk.) sanoo, että Määttä olisi yksi parhaista, jos ei paras, kandidaatti puheenjohtajan tehtävään. Lappilaisen Kärnän mukaan Määttä on todella kova aluepolitiikan osaaja, mutta ymmärtää samalla kaupunkien tarpeita.

– Olisin iloinen, jos hän päättäisi lähteä tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

– Realismin nimissä on sanottava, että on haastava paikka tavoitella puheenjohtajuutta eduskunnan ulkopuolelta, mutta keskustan puoluekokous osaa tehdä hyviä ratkaisuja. Ymmärtääkseni Määtällä on laajaa kannatusta tämän kansanliikkeen piirissä, Kärnä sanoo.

Hän toivoo mahdollisimman suurta ehdokasjoukkoa puheenjohtajakisaan.