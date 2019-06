Yllätystarkastus palvelutaloihin Jämsässä ja Äänekoskella – välittömiä korjauskehotuksia

Attendo Koskipuisto Jämsässä ja Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy Äänekoskella ovat saaneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta (avi) välittömät korjauskehotukset toimintaansa.

Elonilon yksikössä on puutteita henkilöstömitoituksessa ja asiakkaille myönnetyissä palveluissa, eikä yksikön hoitajilla ole lääkelupia.

Koskipuiston henkilöstömäärä on riittämätön, ja yksiköstä puuttuu avustavaa henkilöstöä. Myös lääkkeiden säilytyksessä on puutteita.

Molempiin yksiköihin tehtiin tarkastus ennalta ilmoittamatta yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa, Äänekoskella 12. huhtikuuta ja Jämsässä 23. toukokuuta.

Avi velvoitti Elonilon huolehtimaan 11. kesäkuuta mennessä siitä, asiakasturvallisuuden varmistamiseksi siellä on riittävä määrä henkilöstöä. Yksikössä pitää olla vähintään kaksi hoitajaa jokaisessa työvuorossa, kaikkina viikonpäivinä, myös juhlapyhinä, pois lukien yövuorot.

Henkilöstötilanteesta on toimitettava selvitys jo ensi perjantaihin mennessä. Lisäksi elokuun loppuun mennessä on jätettävä selvitys siitä, montako tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasta yksikössä on.

Attendon avi velvoitti huolehtimaan 28. kesäkuuta mennessä siitä, että Koskipuistossa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. Määräaika korjaaville toimille on lyhyt, koska tilanne vaatii välitöntä korjausta. Henkilöstöresurssin vajaus on jatkunut yksikössä useita kuukausia ja asiakasturvallisuus on vaarantunut.

Attendon pitää toimittaa selvitys henkilöstötilanteesta aviin viimeistään heinäkuun 1. päivä.