Ympäristö ja ilmasto huomioon: uusille rakennuksille hiilibudjetti

Uusille rakennuksille on tulossa hiilibudjetti, joka hyväksytään rakennuslupavaiheessa. Rakennuttaja voi itse valita suunnitteluvaiheessa parhaat mahdolliset keinot hiilibudjetissa pysymiseksi.

Näin suunnitellaan ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartassa. Tavoitteena on, että uusien rakennusten hiilibudjetti tulee käyttöön vuoteen 2025 mennessä.

– Tarkoitus on huomioida rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki rakennusmateriaalien valmistuksesta, kuljetuksesta ja rakennusaikaisesta työmaasta rakennuksen käyttöön, korjauksiin ja lopulta purkamiseen ja purkumateriaalin kierrätykseen saakka. Rakennukselle on varattu tietty määrä päästöjä, ja näissä rajoissa pysyminen pitää osoittaa rakennuslupahakemuksessa, havainnollistaa erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä.

Energiatehokkuuden parantaminen vaikeutuu

Mallia hiilibudjetille on haettu Hollannista, jossa se on jo käytössä.

– Selvitysten perusteella hiilibudjetti vaikuttaa toimivimmalta ohjauskeinolta ympäristö- ja ilmastoystävälliseen rakentamiseen, sanoo Kuittinen.

Tällä hetkellä rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tähän mennessä päästöjen vähentämiseksi on parannettu energiatehokkuutta ja vähennetty käytöstä syntyviä päästöjä.

– Päästöjen vähentäminen halutaan ulottaa rakentamiseen ja purkamiseen, koska energiatehokkuutta ja käytönaikaisia päästöjä ei voida kustannustehokkaasti loputtomiin pienentää, perustelee Kuittinen.

Mökkirakentajalle ei haluta kohtuuttomia velvoitteita

Uudistus koskisi ainakin asuinkerrostalo- sekä liike- ja toimistorakentamista.

– Tällä hetkellä hiilijalanjäljen huomioiminen on jo arkipäivää toimisto- ja liikerakentamisessa, koska esimerkiksi kiinteistösijoittajat vaativat rakennuksilta ympäristösertifikaatteja. Asuinkerrostalotuotannossa asia on uudempi, sanoo Kuittinen.

Epävarmaa on, koskisiko hiilibudjetti myös pientalorakentamista.

– Se pitäisi asettaa järkeviin rajoihin, ettei esimerkiksi mökkirakentajalle tulisi kohtuuttomia velvoitteita, arvioi Kuittinen.

Hiilibudjetin laskentaan on ympäristöministeriössä kehitteillä Suomen oloihin soveltuva rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä, joka oli juuri lausuntokierroksella. Lausuntoja tuli hieman yli 40, ja niitä käydään parhaillaan läpi ympäristöministeriössä.

Menetelmä perustuu EU:n Level(s)- menetelmän mukaiseen hiilijalanjäljen laskentaan. Suomessa menetelmää on testattu 25 rakennuskohteessa.

Voisi johtaa minimilaatuun

Aivan ongelmatonta hiilibudjetin laskeminen ei ole.

– Ongelmana on, että eri rakennusmateriaalien ominaisuudet ovat hyvin erilaiset esimerkiksi rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden, muunneltavuuden ja käyttöiän suhteen. Hiilibudjetti tai päästökatto voisi johtaa laadusta tinkimiseen, jos sellainen asetettaisiin vain rakennusmääräykset juuri ja juuri täyttävien vaihtoehtojen mukaan. Rakennuksen pitkäikäisyydestä tai vaikkapa ääneneristyksestä voitaisiin tinkiä, jos niitä parantavat ratkaisut kasvattaisivat hiilibudjettia, huomauttaa ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus ry:stä.

Ympäristöministeriön Kuittisen mukaan hiilibudjettimalli ei kumoa mitään olemassa olevia laatuvaatimuksia.

Laskentaiästä erimielisyyttä

Hiilibudjetin laskentamallissa rakennuksille esitetään 50 tai 75 vuoden laskentajaksoa, mikä Vuorisen mielestä on liian lyhyt, jos se tarkoittaa samalla rakennuksen käyttöikää.

Kuittisen mukaan rakennukset voivat jatkossakin kestää vuosisatoja, mutta niin pitkälle laskettaessa hiilijalanjäljen virhemarginaali nousee laskentamalliksi aivan liian suureksi.

– Tämän vuoksi laskenta tehdään lyhyemmälle ajanjaksolle ja esimerkiksi pitkäikäisten rakennusten kestävyys skaalataan tuolle ajalle. Ympäristöministeriö ei siis esitä, että rakennusten käyttöikä olisi vain 50 tai 75 vuotta.

Joustavoittaa rakentamista

Vuorisen mukaan hiilibudjetin lukitseminen jo rakennuslupavaiheessa karkeiden arvioiden perusteella vaikeuttaa materiaalivalintojen tekemistä.

– Se voi jopa estää uusien, innovatiivisten materiaalien ja ratkaisujen käytön.

Kuittinen kuitenkin uskoo, että hiilibudjetti joustavoittaa rakentamista.

– Hyvä lopputulos voisi syntyä vaikkapa rakentamalla huippuunsa viritetty high tech -talo tai luomutalo, jossa materiaalit ovat hyvin vähähiilisiä ja joka voisi toimia vaikkapa painovoimaisella ilmanvaihdolla.

Myös hiilikädenjälki halutaan huomioida

Arviointimenetelmässä halutaan huomioida myös hiilikädenjälki, jolla mitataan rakennuksen myönteisiä ilmastovaikutuksia. Näitä olisivat esimerkiksi puurakentamisen hiilivarastot, uusiutuvan energian tuottaminen tontilla tai kierrätysmateriaalien käyttäminen.

– Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että rakentamisen kautta voidaan myös löytää ratkaisuja ilmastokriisiin, sanoo Kuittinen.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) lausunnossa kuitenkin esitetään hiilikädenjäljen arvioinnin poistamista, koska hiilikädenjäljen määrittämisen perusteet ovat hyvin epämääräisiä ja osin spekulatiivisia.

Myös Vuorinen sanoo, että arviointimenetelmä on hiilikädenjäljen osalta spekulatiivinen ja keskeneräinen etenkin hiilivarastojen ja materiaalikierrätyksen osalta.

– Tärkein hiilikädenjälki olisi lopulta se, että rakennukset olisivat turvallisia ja terveellisiä käyttää, ja että niiden merkittävimmät osat olisivat pitkäikäisiä ja helposti muunneltavia, jotta niille löytyisi myös uusi elinkaari, sanoo Vuorinen.

ARAlla vähähiilisen rakentamisen koekohteita

Vähähiilistä rakentamista on Suomessa kokeiltu muun muassa Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAn kohteissa koko tämän vuosikymmenen ajan. Näitä ovat olleet esimerkiksi nollaenergiatalot Joensuussa, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella, Naantalissa, Siilinjärvellä, Oulussa ja Riihimäellä. Puukerrostalokohteita on valmistunut tai käynnissä lähes 30. Osassa kohteita on testattu hiilijalanjälkilaskennan pohjalla olevaa EU:n Level(s)-menetelmää.

Tällä hetkellä rakenteilla on muun muassa Suomen tähän mennessä korkein puurunkoinen kerrostalo Joensuussa. Elokuussa valmistuva 14-kerroksinen opiskelijatalo on saanut rakennusalan ammattilaiset liikkeelle Suomen ulkopuoleltakin.

– Ei ole kirjaa pidetty kävijöistä, mutta joka viikko vieraita on. Vasta tapasin saksalaisen insinöörin työmaalla, ja nyt Japanista ja Ruotsista on tulossa ryhmät tutustumaan, kertoo taloa rakennuttavan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen.

Puukerrostaloissa vähähiilisyyden katsotaan tulevan puurungosta, joka toimii hiilen varastona. Varsinaista hiilibudjettia Joensuuhun valmistuvalle talolle ei ole laskettu. Ojalaisen mukaan se olisi ollut varsin hankalaa.

– Esimerkiksi rakennuksessa käytettävät massiivipuusta tehdyt CLT-levyt tulivat Itävallasta, mutta jos ne olisivat tulleet Kuhmosta, miten iso ero olisi tullut kuljetuksen hiilidioksidipäästöistä? Koko ketjun selvittäminen on todella hankalaa, pohtii Ojalainen.

Ojalainen kuitenkin muistuttaa, ettei kyse ole mistään rakettitieteestä.

– Samalla tavalla tuli muutama vuosi sitten vaatimus energiatodistuksesta rakennuslupaan, ja sen laskentaan on työkalu. Kun rakennusmateriaaleille saadaan standardoidut tiedot päästöistä, hiililaskentakin onnistuu.

Puolet vanhaa rakennuskantaa vielä vuonna 2050

Vähähiilisen rakentamisen yleistymisestä huolimatta vielä vuonna 2050 vähintään puolet Suomen rakennuskannasta on rakennettu ennen vuotta 2010, eli ennen energiatehokkuus- ja mahdollisia hiilibudjettivaatimuksia.

– Ilmastonäkökulmasta tärkeintä on olemassa olevien rakennusten energiankulutuksen vähentäminen, muistuttaa Vuorinen Rakennusteollisuudesta.