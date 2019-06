Ympäristövaliokunnan uusi puheenjohtaja: Malttia kiihkon tilalle – avohakkuita ja turvetta tarvitaan

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk.) kaipaa malttia ja toisten arvostusta ilmasto- ja ympäristökeskusteluun.

– Toivon, ettemme lähde hypetykseen ja hirmuiseen kiihkoon, jolla ei saavuteta muuta kuin vahinkoa, Hoskonen sanoo ja varoittaa tekemästä kiireellä "tietyille aatesuunnalle mieleisiä päätöksiä".

Hän ihmettelee, että maaseudun ihmisiä syyllistetään ilmastonmuutoksesta, vaikka syyttäjät asuvat kivihiilellä lämpiävissä kaupungeissa.

Hoskonen arvioi, että yhteistyö vihreiden ja muiden hallituspuolueiden kanssa sujuu hyvin, vaikka hän pitää metsähakkuiden lisäämistä, avohakkuita ja turpeen polttoa välttämättömänä.

– Meillä on yhteinen hallitusohjelma jossa on sovittu, että metsien käsittely jatkuu ja siihen ei tule rajoituksia. Lisäksi on sovittu, että menemme kohti päästötöntä energiaa ilman paniikkia.

"Turpeesta ei voida luopua kokonaan"

Hoskonen kertoo, että turpeen energiakäyttö vähenee päästökaupan hinnoittelun takia. Hallitusohjelman mukaan turve säilyy toimitus- ja huoltovarmuussyistä polttoaineena.

Hoskosen mukaan turpeesta ei voida kokonaan luopua. Hän ihmettelee, että vihreät ja vasemmistoliitto sekä osa demareista vaativat turpeen poltosta luopumista, mutta samalla ne vaativat metsän käytön vähentämistä.

– Jos turpeen käyttö polttoaineena lopetettaisiin nyt totaalisesti, me tarvitsisimme seitsemän miljoonaa kuutiota lisää energiapuuta ja sitä ei löydy mistään. Jos turpeen tilalle tuodaan puuta ulkomailta, se tuo mukanaan kasvitauteja ja hyönteistuhoja.

– Miljoona ihmistä asuu kodeissa, joiden lämpö tulee turpeen ja puun yhteispoltosta, joka on ilmaston kannalta tehokkainta, Hoskonen sanoo ja muistuttaa, että turvetuotannon piirissä on 60 000 hehtaaria eli 0,5 prosenttia Suomen suopinta-alasta.

Puuvarat ja hiilinielut kasvaneet

Hoskosen mukaan hallitusohjelman tavoite hiilineutraalista Suomesta voi toteutua, jos koko Suomesta pidetään huolta, hoidetaan metsiä ja peltoja.

– Jos mennään tätä linjaa, että kaikki keskittyy Helsinkiin, se ei toteudu, Hoskonen sanoo.

Hoskonen korostaa, että Suomen metsissä on puuta enemmän kuin koskaan sotien jälkeen, hiilinielut ovat kasvaneet ja Suomen päästöt ovat vähentyneet joka vuosi. Suomi on mallimaa, joka on täyttänyt EU:n ilmastotavoitteet.

Hän muistuttaa, että kaksi Euroopan suurinta kivihiilivoimalaa, Puolassa ja Saksassa, tuottavat enemmän päästöjä kuin koko Suomi yhteensä.

Hyvä kasvu turvaa hiilinielun

Hiilen sidonnassa Hoskonen pitää tärkeänä metsien hyvää kasvua.

– Ilmastonmuutos tuo tuholaisia sienitauteja ja hyönteisiä. Ainut lääke siihen on pitää metsät hyvässä kunnossa, tehdä harvennukset ajallaan ja uudistaa metsiä. Nuori ja kasvava metsä kestää taudit ja tuhohyönteisten hyökkäykset.

– Kohina jatkuvasta kasvatuksesta on uskomatonta. Se on varmin tapa levittää Etelä-Suomeen maannousemasieni, mikä on jo täällä. Se on varma tuho.

Avohakkuu turvaa puurakentamisen

Avohakkuiden kieltämispuheita Hoskonen pitää niin ikään vastuuttomina. Jos metsää ei uudisteta, se näivettyy ja muuttuu päästöjen lähteeksi.

Hoskonen myös kysyy, mistä avohakkuun vastustajat saavat sahoille tukkipuuta ja muuta puutavaraa, jos he haluavat lisätä puurakentamista.

– Päätehakkuu (avohakkuu) tuo laudat, joista taloja rakennetaan.

Hoskonen pitää ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) äskettäistä lausuntoa varomattomana. Mikkonen epäili puun riittävyyttä uusiin metsäinvestointeihin. Hoskosen mukaan se antoi viestin, ettei Suomen kaivata lisää investointeja.

– On syytä muistaa se totuus, että maailmassa sellutehtaat ja sahat sijoittuvat aina jonnekin, Hoskonen sanoo ja muistuttaa, että ilmaston kannalta on parempi, että tehtaat ovat metsänhoidon mallimaassa eivätkä maassa, jossa hakataan sademetsiä.

Harhaanjohtavaa tietoa?

Hoskonen kritisoi myös sitä, että kansanedustajille tarjotaan harhaanjohtavaa tietoa. Hän mainitsee tästä yhtenä esimerkkinä Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallion esittämät tiedot hallitusohjelmaneuvotteluissa 17. toukokuuta Säätytalolla. Asiaa Soimakallio pyysi Hoskosen mukaan myöhemmin anteeksi.

– Soimakallio sanoi, että uuden sellutehtaan tuoma lisäarvo on 65 euroa kuutiolta, vaikka todellisuudessa, Äänekosken tapauksessa, se oli 125 euroa/motti, Hoskonen sanoo ja jatkaa.

– Kyse on siitä, kuinka paljon tällaista harhaanjohtamista päättäjille tarjotaan eri tahoilta.