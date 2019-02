Ystävä voi löytyä netistä

Lapset ja nuoret saavat usein kavereita koulusta, mutta mistä niitä voisi saada aikuinen, jolla ei ole luontevia ystävystymisen paikkoja? Yksi keino on sukeltaa verkon ystävänhakuryhmiin. Kyse ei ole treffipalstoista, vaan kanavista löytää ystäviä arkeen.

Marika Miettinen, 27, ei tuntenut Jyväskylästä ketään muuttaessaan kaupunkiin noin puolitoista vuotta sitten. Ystävänhakuryhmät olivat hänelle tuttu ilmiö Oulusta, joten hän liittyi nopeasti Facebookin Hytry-ryhmään (Hauskaa yhdessä tekemistä ja rentoa ystävyyttä Keski-Suomi).

Aktiivinen ryhmä järjestää esimerkiksi pyörä- ja luontoretkiä, ravintolakierroksia ja juhlia. Halloweenjuhliin väkeä tuli niin paljon, että Miettinen jäi pohtimaan, tunsiko joku olonsa ulkopuoliseksi, kun kaikkien kanssa ei ehtinyt vaihtamaan kuulumisia.

– Kun liityin ryhmään, siinä oli noin 200 jäsentä, nyt meitä on yli 800. Aikuisille on helpommin sanottu kuin tehty, että mene harrastuksiin ja löydä sieltä kavereita. Ryhmässä kaikilla on sama tavoite, ystävien saaminen. Olen saanut ryhmän kautta muun muassa kuntosalikaverin, Miettinen kertoo.

– Tapaamisten sopiminen netissä on helppoa, mutta tuntemattoman ihmisen tapaaminen onkin toinen juttu. Paineet ovat kovat, kun tavataan vieras ihminen oletuksella ”meistä tulee nyt ystäviä”. Moni peruuttaa tapaamisen viime hetkellä. Mutta jos rohkenee paikalle, voi ystävyys syntyä, Eveliina Dorscht, 24, kertoo.

Hän ylläpitää Uusia ystäviä Jyväskylä -ryhmää. Ryhmästä on saanut alkunsa myös toinen, lautapeli-iltoihin erikoistunut ryhmä.

Dorscht on saanut ryhmän kautta muutaman ystävän itsekin, mutta tutustuminen ihmisiin verkossa on työlästä.

– Into saattaa lopahtaa lyhyeen, kun uudelle ihmiselle täytyy kerta toisensa jälkeen kertoa samat asiat itsestä ja vastaavasti kuulla ne toisesta. Jos yhteistä ei löydy nopeasti tarpeeksi, jää juttu helposti siihen, Dorscht kertoo.