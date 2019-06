Äänekosken kaupunginmuseo saa uudet tilat entisestä hallintokonttorista – Taidemuseon kesänäyttelyssä on esillä omia helmiä

Äänekosken kaupunginmuseolle remontoidaan uudet tilat Metsä Groupin entiseen hallintokonttoriin, joka on nykyisin kaupungin omistuksessa. Kolmikerroksinen tiilitalo sijaitsee Äänekosken taidemuseon naapurissa. Taidemuseo jatkaa nykyisissä tiloissaan Hammarénin talossa.

Paikallishistoriaan keskittyvä kaupunginmuseo toimi 1980-luvulta vuoteen 2015 Kuntalan puurakennuksessa, kunnes kaupunki myi kiinteistön yksityisille. Siitä asti museon kokoelmat ovat olleet varastossa.

1920-luvulla valmistuneen konttorirakennuksen kunnostaminen museoksi aloitetaan syksyllä. Rakennus peruskorjataan vesikatosta alapohjaan. Remontoitavaa tilaa on noin 1 100 neliömetriä.

– On hienoa, että kaupunki on valmis tällaiseen investointiin. Näyttelytilat on alustavasti suunniteltu kahteen alimpaan kerrokseen, ja yläkertaan tulee työtiloja, Äänekosken museonjohtaja Pekka Soininen toteaa.

Jotta rakennus voi toimia näyttely- ja yleisötilana, sieltä puretaan väliseiniä ja sinne tarvitaan hissi.

Äänekosken kaupunki on varannut kunnostustöihin tälle vuodelle 400 000 euroa, ja valtion avustusta on myönnetty 120 000 euroa. Soinisen mukaan remonttiin esitetään kaupungin talousarviovalmistelussa ensi vuodelle vielä 100 000 euron määrärahaa.

– Peruskorjauksen ja muutostöiden lisäksi täytyy rakentaa näyttelytekniikkaa. Realistista on arvioida, että uusissa tiloissa on näyttely pystyssä vuonna 2021, Soininen sanoo.

Kaupunginmuseon esinekokoelmaan kuuluu muun muassa eri ammattialojen työvälineitä sekä asusteita ja kodintekstiilejä. Noin 15 000 valokuvan kokoelmassa on kuvia muun muassa rakennuksista, paikallisesta työväenperinteestä, puunjalostusteollisuudesta ja urheilusta.

– Uudessa näyttelyssä huomioidaan alueellisesti myös Äänekosken kuntaliitokset, Soininen sanoo.

Soinisen mukaan tavoitteena on saada samoihin tiloihin myös Metsä Boardin paperitekniikkaa ja historiaa esittelevä tehdasmuseo. Silloinen Metsä-Serla perusti tehdasmuseon vuonna 1988. Rakennus, jossa museo viimeksi toimi, on kuitenkin purettu.

Äänekosken taidemuseon tämän kesän näyttely on koottu museon hallinnoimien taidekokoelmien teoksista. Museoamanuenssi Marjo Ahola on valinnut näyttelyn 36 teosta siten, että huoneesta toiseen saa kulkea vaihtuvissa tunnelmissa.

Kun keskiviikkona avautuva näyttely on nimeltään Helmiä!, avausteos yllättää aihepiiriltään. Se on Onni Kososen öljyvärimaalaus sarjasta Saastemaisemia.

Näyttelyn nostalgiahuoneen seinillä on mummoja, jotka Urho Lehtinen ikuisti 1960-luvulla hiilipiirroksiinsa Äänekoskella. Toisen huoneen täyttävät Juhani Petäjäniemen abstraktit maalaukset.

Eurooppa-aiheisten teosten joukossa on muun muassa kolme Tuulikki Pietilän serigrafiaa sekä Suomen kultakauden taiteilijoihin kuuluneen Magnus Enckellin akvarelli Aihe Caprilta.

Enckellin nimissä on näyttelyssä myös kaksi signeeraamatonta akvarellia. Niiden takana on teksti, jossa Eero Järnefelt ja Yrjö Hirn todistavat allekirjoituksillaan maalaukset Enckellin teoksiksi.

Näyttelyssä on myös kesäinen maisemamaalaus Antti Haloselta, joka on jäänyt kuvataiteilijana kuuluisan veljensä Pekka Halosen varjoon, sekä Tyko Sallisen tyttären Taju Sallisen talvimaisemia.

– Taju Sallinen maalasi näitä Nikkilän sairaalassa ja myi hoitajilleen. Varmaan joku hoitajista on tullut sieltä Suolahden Sisä-Suomen sairaalaan, josta teokset päätyivät taidemuseolle, Ahola kertoo.