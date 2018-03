Äänestä suosikkisi Jyväskylän kaupunginteatterin vuoden teatteriteoksi – voita teatterilippuja

Viisi ehdokasta kisaa Jyväskylän kaupunginteatterin vuoden 2018 teatteriteosta eli Muusa-palkinnosta. Ehdokkaat on valittu viime syksynä ja tänä keväänä nähdyistä esityksistä.

Ehdokkaat listanneeseen esiraatiin kuuluivat teatteribloggari Satu Paloniemi, luokanopettaja Pirkko Ritanen, Muusa-palkinnon lahjoittajan edustajana Pirjo Salmi ja Keskisuomalaisen kulttuuritoimittaja Tomi Tuomaala.

Tässä ovat ehdokkaat sekä perustelut:

1. Peter Pan -musikaalin visuaalinen ilme

Visuaalisuudesta ovat vastanneet Karmo Mende, lavastus, ja Tuukka Toijanniemi, valo- ja videosuunnittelu.

"Kahden taiteilijan yhteistyö on tuottanut tulosta. Visuaalisen ilmeen eri osa-alueet sopivat saumattomasti yhteen luoden kokonaisvaltaisen esteettisen elämyksen. Peter Panin lentäminen on hienoa, suorastaan mystistä. Kauden suurin tuotanto nousee siivilleen kekseliään visuaalisen toteutuksensa ansiosta. Lapset ja aikuiset lumoutuvat näkemästään ja ihmettelevät, ”miten se oikein lentää?” Erityisen vaikutuksen tekee yllätys, jonka yleisö saa kokea esityksen loppupuolella."

2. Kapellimestari Lasse Hirvi: Kun isoisä Suomeen hiihti, musiikin sovitus, harjoittaminen ja johtaminen

"Hirven onnistuneet sovitukset klezmer- ja folk-pohjaisista sävellyksistä istuvat kuin hanska käteen kaupunginteatterin taitavalle ensemblelle ja osaavalle kolmen hengen orkesterille. Kaikki esityksen musiikki tuotetaan livenä. Näyttelijöiden musiikillinen osaaminen hämmästyttää. Lisäksi musiikkinumerot istuvat tekstiin todella mainiosti. Ne on sävelletty, sanoitettu ja sovitettu huolella, joten katsojan on ilo niitä kuunnella. Lisäksi niihin liittyvät hienot koreografiat täydentävät katsojakokemuksen. Musiikki ei ole päälle liimattua, vaan osaltaan vie tarinaa olennaisesti eteenpäin."

3. Luuseri-monologin työryhmä

Ohjaaja Miikka Tuominen, lavastus- ja pukusuunnittelija Tellervo Syrjäkari, näyttelijä Hannu Rantala, säveltäjä ja videosuunnittelija Jani Lappalainen.

"Luuserin aiheella on yhteiskunnallinen merkitys; hienoa että esitys viedään myös yläkouluihin, keskelle tekijöitä ja tapahtumapaikkoja. Tarinan sijoittaminen toiseen aikaan vieraannuttaa aran aiheen, joka on valitettavan ajankohtainen edelleen, ja helpottaa sen vastaanottamista. Esitys keskustelutilaisuuksineen antaa katsojille varmasti uusia näkökulmia ikuisuusaiheeseen. Esitys herättää ahdistusta, surua ja halua toimia, niin kuin on syytäkin.

Kiertävä Luuseri-esitys jatkaa kaupunginteatterin tavoitteita tarjota esityksiä uusille yleisöille myös teatterirakennuksen ulkopuolella."

4. Taina Reponen Laimin roolissa näytelmässä Pesärikko

"Pesärikko-yhteistuotantonäytelmässä kaikki näyttelijät onnistuivat erinomaisesti, ja yhtenä häikäisee Jyväskylän kaupunginteatterin Taina Reponen. Suoritus on heittäytyvä ja peloton, katsojavaikutus kuin nyrkillä olisi lyöty naamaan. Taina antautuu rooliinsa täysillä miettimättä, miltä näyttää. Hän saa vahvasti esiin Laimin sisäisen tunnemyrskyn ja patoutumat puheen lisäksi kehon kielellä ja mimiikalla. Hienointa on se, että Taina Reposen Laimi on ihan oikea elävä ihminen. Vaikka katsoja ei pitäisikään Reposen esittämästä ihmistyypistä, on hänen näyttelijäntyötään pakko rakastaa."

5. Jukka-Pekka Mikkosen roolityöt pienellä näyttämöllä

Roolit toimistotyöntekijä Putkosena Mielipuolen päiväkirjassa sekä Kempinä Täti ja minä -esityksissä.

"Pieni näyttämö on näyttelijälle vaativa. Näyttelijä on yleisön edessä paljaana pienintä yksityiskohtaa myöten. Armoa ei tunneta, kaikki on näkyvissä. Mikkonen tekee todella hienot, tarkat ja antautuneet roolityöt molemmissa pienen näyttämön rooleissaan halliten uskomattoman määrän tekstiä sekä muuta ilmaisua. Mikkosen työskentely on älykästä, tarpeen mukaan mellastavaa, tarpeen mukana pidättelevää. Hänen näyttelemisensä on täsmällistä ja nyanssitajuista, roolihenkilöt vuoroin naurattavat, vuoroin kauhistuttavat katsojaa."

Yleisö päättää voittajasta

Voittaja valitaan yleisöäänestyksen perusteella. Äänestää voi verkossa täällä tai painetusta Keskisuomalaisesta löytyvällä kupongilla. Äänestysaika päättyy 21. huhtikuuta. Äänestämällä osallistut myös arvontaan, jossa on palkintona teatterilahjakortteja Jyväskylän kaupunginteatteriin (5 x 2 henkilölle) sekä sanomalehti Keskisuomalaisen lahjoittamia palkintoja.

Tulos julkistetaan Glamour & Glam Flower Power -tapahtumassa Jyväskylän kaupunginteatterissa 28. huhtikuuta.

Voittaja saa nimensä palkinnon tunnuksen, Muusa-veistoksen, jalustaan. Voittajalle luovutetaan myös kipsivalos patsaasta.