"Älykäs tunari" katsoo kohta peiliin Kansallisteatterissa

Kansallisteatterin suurella näyttämöllä on hämärää. Sitten jostakin verhoista ilmestyy Homo sapiens, joka synnyttää itselleen jälkeläisen ja alkaa puuhata tulta.

Television luontodokumenteista tuttu Jarmo Heikkinen alkaa selostaa lähes hypnoottisen rauhoittavalla äänellään, miten ja miksi juuri tämä laji nousee muita ihmisapinoita mahtavammaksi. Meidän käy kiittäminen ennen kaikkea onnekasta geenimutaatiota, jonka avulla sapiens oppii puhumaan kuvitteellisista asioista.

Kyky kertoa tarinoita luo ennen näkemättömät mahdollisuudet lajinsisäiselle yhteistyölle mutta tarkoittaa toisaalta myös sitä, että sapiens oppii kääntämään lajitovereita toisiaan vastaan. Sen käsissä ovat yhtä aikaa menestyksen ja tuhon avaimet.

"Tietoteatteri" on harvinainen laji

Kansallisteatterin dramaturgi Minna Leino kertoo saaneensa ensikimmokkeen Yuval Noah Hararin suositun tietokirjan dramatisoinnista pari vuotta sitten, kun Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho ehdotti kesälukemiseksi Hararin teosta Sapiens: Ihmisen lyhyt historia. Yhteistyökumppaniksi tuli jo varhaisessa vaiheessa Wauhaus-kollektiivi, jonka kanssa työskentelemistä Leino oli suunnitellut pitkään.

Kansallisteatterin toteutus yhdistelee näyttämöllistä luontodokumenttia ja Wauhausin niin sanottua playback-estetiikkaa, joka nojaa vahvasti maskeihin, ennalta nauhoitettuihin repliikkeihin ja esiintyjien kehollisuuteen.

– Dramaturginen ajatus syntyi jo vuonna 2017. Käsikirjoitus syntyi dialogissa taiteellisen työsuunnitteluryhmän kanssa, Leino mainitsee.

Kaunokirjoja muokataan Suomessa näytelmiksi jatkuvasti, tietokirjoja hyvin harvoin. Leino myöntää, että haasteet ovat ilmeiset, kun tuhtia tietopakettia aletaan sorvata näyttämön tarpeisiin.

Fiktiossa voi usein huoletta yhdistää vaikkapa kolme hahmoa yhdeksi tai muuttaa tapahtumien järjestystä. Tietokirjojen kohdalla liikkumatila on rajoitetumpi. Kansallisteatterin Sapiens selättää lähes 500-sivuisen kirjan vieläpä hyvin lyhyessä ajassa, sillä ilman väliaikaa esitettävä näyttämöteos kestää vain tunnin ja 40 minuuttia.

Yksi tarina muiden joukossa

Kansallisteatteri ei voi aivan liittää näytelmäänsä mainintaa maailman kantaesityksestä, sillä Hararin kirjasta (alkuteos ilmestyi 2011) inspiroituneita teoksia on tehty maailmalla aiemminkin. Myös Hollywood on iskenyt kirjaan kyntensä: vuosi sitten kerrottiin, että Ridley Scott kaavailee kirjan pohjalta ison rahan leffatuotantoa.

Samalla kun maailma tuntuu muuttuvan yhä pirstaleisemmaksi, Sapiensin kaltaiset suuret ”maailmanselitykset” ovat tulleet yhä suositummiksi. Kokonaishahmotusten kaipuu ei ole kadonnut minnekään, vaikka erilaiset ismit ja ideologiat ovat menettäneet voimansa auktoriteetteina ainakin monissa länsimaissa.

– Sapiens-kirjan suosio selittyy varmaankin pitkälti sillä, että Harari osaa kirjoittaa tieteestä yleistajuisesti, Leino arvelee.

Kansallisteatterin versio kuitenkin myös haastaa alkutekstin. Leino muistuttaa, että yhtä totuutta näin laajasta aiheesta ei oikeastaan edes voi olla olemassa. Näyttämöllä on kyse Homo sapiensista, joka yrittää pala palalta hahmottaa itseään ja suhdettaan ympäristöönsä.

– Esitys näkee myös Hararin kirjan yhtenä tarinana tarinoiden joukossa. Kaiken voisi kertoa myös aivan toisin. Teattereihinhan on kokoonnuttu tarinoiden äärelle ainakin 2 500 vuoden ajan, Leino huomauttaa.

Vehnäkö meidät syöksi tuhon tielle?

Yksi Hararin kirjan tunnetuimmista väitteistä on, että ihmiskunnan asiat alkoivat oikeastaan mennä pieleen jo 12 000 vuotta sitten, kun ihmislaji oppi viljelemään viljaa. Se tarkoitti sitä, että metsästäjä-keräilijä asettui aloilleen ja alkoi lisääntyä holtittomasti.

Leinon mukaan näyttämösovitus ei kuitenkaan soittele tuomiopäivän pasuunoita. Pikemminkin se lupaa lempeää katsetta ihmislajia kohtaan.

– Sanoisin, että kohtaamme tässä ihmisen, joka on älykäs tunari. Sillä on kyky ihmeelliseen yhteistyöhön mutta myös käsittämättömään tuhoon. Näiden voimien tasapainottelu on ihmiskunnan kohtalon kysymys, Leino miettii.

Sapiens saa ensi-iltansa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 11. syyskuuta.