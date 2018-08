”Hullu tositarina"  – BlacKkKlansmanista odotetaan puheenaihetta

Vuonna 1979 afroamerikkalainen poliisi Ron Stallworth keksi hakea Ku Klux Klanin jäsenyyttä. Stallworth esiintyi puhelinkeskusteluissaan rasistijärjestön edustajien kanssa niin vakuuttavasti, että hänet hyväksyttiin jäseneksi.

Spike Leen ohjaamassa elokuvassa BlacKkKlansman Stallworthina nähdään John David Washington.

– Tämä on hullu tositarina. Aivan hullu, Washington sanoo.

– Mutta emme me näytellessämme sen kreisiyttä ajattele.

Elokuva sekoittaa trilleriä, komediaa ja satiiria. Washington intoilee, kuinka hän sai näytellä absurdejakin tilanteita kuin vakavaa draamaa.

– Olen joskus näytellyt tuotannoissa, joissa käsikirjoituksessa kirjaimellisesti lukee, että tämä tässä on kohtauksen vitsi. Se on rajoittavaa ja epäluonnollista.

BlacKkKlansman on saanut Suomessa lisähuomiota siitä, että Jasper Pääkkönen näyttelee kiihkeintä ja väkivaltaisinta klaanilaista Felixiä. Pääkkösellä ja Washingtonilla ei kuitenkaan ole kuin yksi dramaattinen yhteiskohtaus. Syy on siinä, että Felixin ja kumppanien luo lähetetään valkoinen vale-Stallworth, jota esittää Adam Driver.

– Koko tiimi oli mahtava ja hengailimme porukalla yhdessä kuvauspäivien jälkeen. Yhteishenki on myös Spiken ansiota. Hänestä tulee kuvausten aikana isähahmo kaikille, Washington kuvailee.

Tähti toisessa polvessa

BlacKkKlansman ei ollut Washingtonin ensimmäinen kerta Leen leivissä. Hän näytteli jo 7-vuotiaana pikkuroolin elokuvassa Malcolm X, jonka tähti oli hänen isänsä Denzel Washington.

– Spike-setä antoi käskyjä – se oli jännittävää. Silloin ihastuin kuvausten tunnelmaan. Olin aiemminkin käynyt isäni elokuvien kuvauksissa, mutta kameran edessä koin magian eri tavalla.

Aikuisiällä John David Washingtonin ura käynnistyi kolmikymppisenä HBO:n Ballers-sarjassa, jonka varsinainen tähti on Dwayne Johnson. BlacKkKlansman on Washingtonin ensimmäinen iso elokuvapääosa. Hän kehuu Spike Leetä loistavaksi johtajaksi, joka haluaa antaa taiteellisen vapauden.

– Spiken kuvauksissa ei ole egoja. Kaikki haluavat palvella itse elokuvaa, Washington sanoo.

– Elokuvatyöntekijöistä monilla on aika epäkiitolliset hommat, ja jos homma on vain rutiinia, se alkaa usein näkyä jaksamisessa parin kolmen viikon jälkeen. Ei tällä kertaa.

Leen energia on loputonta ja se tarttuu kaikkiin, näyttelijä kuvailee.

– Spike kikattaa kuin lapsi. Hän nauttii elokuvanteosta ja kuten hänen urastaan näkee, hän haluaa tehdä kaikenlaista ja kokeilla uusia asioita. Se on luksusta.

Kovaa yhteiskuntakritiikkiä

Spike Leen läpimurtoelokuvan Do The Right Thing – Kuuma päivä tapaan myös BlacKkKlansman sekoittaa huumoria tragediaan ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen.

Elokuvan näyttelijätkin hämmästyivät sen lopusta, johon Lee on leikannut koosteen kansalaisoikeusliikkeen ja rasismin historiaa sekä tämän päivän oikeistoradikalismia. Donald Trumpkin saa osansa Leen kritiikistä.

– Elokuva toivottavasti ainakin herättää keskustelua, näyttelijä sanoo.

Loppujakso muistuttaa, että jakaantuneessa USA:ssa poliittiset ja yhteiskunnalliset erimielisyydet ovat taas johtaneet väkivallantekoihin. Kysymys maan tulevaisuudesta saa Washingtonin mietteliääksi.

– Minä uskon ihmisiin ja rakkauteen, hän sanoo.

– Ei minulla ole vastauksia. Uskon kommunikaatioon. Vain se voi viedä meitä eteenpäin.