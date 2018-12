Aalto-kokoelmasta puuttuu vielä helmiä – maailman mittavin kokoelma Jyväskylässä karttuu myös yksityisten henkilöiden tekemillä lahjoituksilla

Inkeri Papp istui vuosi sitten Alvar Aalto -museon kahvilassa, kun silmiin sattuivat ikkunoissa olevat harmaaraidalliset verhot. Niissä oli jotakin tuttua.

– Hyvät ihme, ajattelin, minulla on jossakin pino juuri noita verhoja, mutta erivärisellä raidalla. Raidat olivat oranssit. Otin yhteyden museoon, ja kerroin, että haluan luovuttaa ne museolle, opetusneuvos Papp sanoo.

Näin tapahtui. Aalto-museon intendentti Katariina Pakoma ottaa verhot tyytyväisenä vastaan.

– Verhot ovat todella hyvässä kunnossa, hän sanoo.

– Ehkä ne ovat olleet jopa varaverhoina, eivätkä lainkaan käytössä, Papp arvelee.

Verhot kuuluvat Artekin taiteellisen johtajan, Aino Aallon vuonna 1941 perustamaan Art-sarjaan, joka pohjautui pitkälti geometrisiin kuvioihin, raitoihin ja ruutuihin. Sarjaan kuuluu yhdeksän erilaista kuosia.

– Oranssiraitaiset verhot ovat nelossarjaa. Raitoja tehtiin monissa väreissä, Jyväskylässä poliisitalolla on ollut aikoinaan siniraitaiset, Pakoma kertoo.

Verhoja suunnitteli Aino Aallon lisäksi muiden muassa Maija Heikinheimo, Alvar Aallon ”oikeaksi kädeksi” tituleerattu sisustusarkkitehti. Raitaverhot n:o 4 ovat Heikinheimon käsialaa.

Inkeri Pappilla on historiaa Jyväskylässä 1960-luvun lopulta saakka.

– Tulimme silloin kaupunkiin puolisoni Akos Pappin kanssa. Hänet pyydettiin konservatorion lapsikuoro Sinikellojen johtajaksi. Oma urani terveysalan kouluttajana Jyväskylässä alkoi 1973, kun menin sairaanhoito-oppilaitokseen opettajaksi.

Akos Papp muistetaan Jyväskylässä monipuolisena kulttuurivaikuttajana. Inkeri Papp jäi eläkkeelle 2004 ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusalan johtajan tehtävästä.

Oranssiraidalliset verhot tulivat vuonna 1963 Keski-Suomen sairaanhoito-oppilaitoksen oppilasasuntolan ikkunoihin, oppilaiden Pölkyksi kutsumaan kymmenkerroksiseen rakennukseen sairaalanmäellä.

Dokumenttien mukaan Art4-kankaita ostettiin oranssin lisäksi sini- ja keltaraitaisina.

– Kangasta hankittiin 1000 metriä, josta ommeltiin 535 verhoa, aikamoinen määrä! Hankinnan siunasi luultavasti rehtori Ines Kuittinen, joka oli todellinen esteetikko.

Mutta miten verhopino päätyi juuri Inkeri Pappille?

– Siitä minulla ei ole enää muistikuvaa. Verhot koristivat aikansa asuinhuoneita, mutta vähitellen värikäs muoti syrjäytti yhdenmukaiset, neutraalit verhot. Luulen, että yksinkertaisia raitaverhoja ei osattu oikein arvostaa. Suuressa koulu-uudistuksessa 1990-luvulla vanhaa tavaraa myytiin ja annettiin henkilökunnalle, Papp sanoo.

Papp on hankkinut Aaltojen huonekaluja kotiin Jyväskylän-ajoista saakka.

– Olen kerännyt ja tykännyt. Muutettuamme USA:sta 1969 meillä ei ollut juurikaan huonekaluja, joten ei muuta kuin huonekaluliike Lassille sisään. Edelleen minulla on paljon Artekia, mutta olen antanut huonekaluja myös jälkipolvelle.

Papp kertoo kantaneensa kortensa kekoon Aallon vaalijana myös työssään.

– Kun terveydenhoito-oppilaitokseen tuli iso uudisrakennus, hankin sinne rehtorina niin paljon Artekia kuin vain johtokunta salli. Rehtorinkansliani ja aula olivat pääosin Aaltoa. Kun kansainvälisiä vieraita tuli, vein heitä usein Aallon yliopiston päärakennusta katsomaan.

Museon Aalto-kokoelmaan otettuja kankaita säilytetään valikoiman muiden esineiden lailla kokoelmien säilytystiloissa Vaajakoskella. Uusin hankinta täydentää tekstiilikokoelmaa, johon kuuluu muun muassa Aino ja Alvar Aallon, Elissa Aallon, Eeva Taimin ja Kaj Franckin suunnittelemia kankaita.

– Saimme kangasta niin paljon, että osa jää luetteloinnin jälkeen tänne kokoelmatilojen uumeniin, ja osaa voimme käyttää näyttelyiden rekvisiittana, Pakoma kertoo.

Inkeri Pappin verhot ovat esimerkki lahjoituksista, joita museo ottaa mielellään vastaan.

– On hienoa, että yksityiset ihmiset ottavat museoon yhteyttä, jos haluavat luopua Aaltoon liittyvistä esineistään, esimerkiksi Aalto-huonekaluistaan tai Artekin tuotannosta. Senkin vuoksi, että arvohuutokauppojen hinnat ovat karanneet museon käsistä, Pakoma sanoo.

Museo antaa myös esineiden tunnistusapua, mutta ei museoeettisistä syistä rahallisia arvioita.

Pakoma kiertää säännöllisesti kirpputoreja sekä osto-ja myyntiliikkeitä. Varastossa vastaan tulee useita kirpparilöytöjä, kuten vastikään saatu, Aino Aallon 1940-luvulla suunnittelema vauvansänky.

– Aarteita voi löytyä muutamalla eurolla, mutta paljon liikkuu myös Aallon suunnittelemiksi mainittuja huonekaluja, jotka eivät ole hänen. Samoin Artekin huonekalut laitetaan usein automaattisesti Aallon nimiin, vaikka yritys möi ja myy monen muunkin muotoilijan tuotantoa.

Alvar ja Aino Aallon tuotannossa on pääosin kysymys pitkiä aikoja tuotannossa olleista sarjavalmisteisista huonekaluista ja muista muotoilun tuotteista. Esineet ovat muuttuneet vuosien varrella valmistustekniikkojen kehittyessä.

– Olisi hyvä saada kokoelmiin näitä ”vuosikymmenvariaatioita” myös jo kokoelmassa olevista malleista, samoin kuin erilaisilla verhoiluilla ja pintakäsittelyillä varustettuja versioita. Kokoelmasta puuttuu vielä joitakin iäkkäämpiä ja vain lyhemmän aikaa tuotannossa olleita malleja, mainittakoon niistä vaikka ns. ritiläpenkin esimuoto.

Erityisen tervetulleita museon kokoelmaan ovat Aaltojen vanhimmat lasiesineet ja harvinaisuudet, joiden hinnat ovat pilvissä huutokaupoissa. Museon mahdollisuus täydentää kokoelmiaan nyt olemassa olevilla resursseilla on rajallinen.

– Kansallisomaisuudeksi luokiteltavien design-tuotteiden säilyminen Suomessa vaatii tällä hetkellä myös erityishuomiota. Aalto-designilla on ahnaat markkinat myös ulkomailla ja Museoviraston kanssa teemme yhteistyötä kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpien esineiden jäämisestä maastavientikiellon rajoittamina Suomeen.

Museossa viritellään paraikaa esinekummi-hanketta, jonka avulla hinnakkaampienkin esineiden hankinta olisi mahdollista.

Jyväskylän työväentalon punamusta pääovi, Toivakan kirkon rautakynttelikkö, moderni mahapiironki, Rautatalon marmoriportaiden kappaleet, Viipurin kirjaston luentosalin tuoli – aarteet seuraavat toisiaan kokoelmatilassa.

Kokoelmaan tulevien esineiden kunto vaihtelee: huonekalut ovat arjessa kuluneet, niitä on maalattu ja päällystetty uudelleen, jätetty heitteillekin.

– Jotkut voivat olla todella rähjäisiä, kuten tuo Viipurin kirjaston alkuperäinen tuoli oli. Se konservoitiin taidokkaasti huonekalu- ja tekstiilikonservaattoreilla. Rautatalon marmoriportaat ovat ”todistuskappaleita” tapahtuneesta rikoksesta, jossa vastoin rakennussuojelulakia portaat irrotettiin ja korvattiin uusilla.

Vaikka Aalto-kokoelma on maailman suurin, helminauhasta puuttuu vielä helmiä Aallon laajan suunnitteluhistorian ymmärtämistä, tutkimusta ja jälkipolville tallentamista ajatellen.

Yksittäinen esine ei ole vain esine, vaan kietoutuu sekä suunnittelijan omaan tuotantoon että laajemmin aikakauteensa.

– Esine ilman kontekstia on usein irrallinen objekti, joka jää todistusvoimaltaan vajaaksi. Sen arvo voi toki olla vain ”piece of design”, itsessään esteettisesti mielenkiintoinen objekti, kuten vaikkapa maailmankuulu Paimio-tuoli. Silti on tärkeää liittää tuoli oman aikansa kulttuurihistoriaan, elintasoon, huonekaluteollisuuteen, Aallon innovaatioihin ja paikallisiin olosuhteisiin, osaksi parantolan sisustusta.

Tällä hetkellä uutta omistajaa odottavasta Aallon Paimion parantolasta esineitä on tullut museolle useassa erässä. Paimion parantolan alkuperäiset kalusteet ja valaisimet ovat kokoelman aarteita.

Museon tekemät mittavat rakennus­inventoinnit ovat yksi väylä uuden Aalto-tiedon hankkimiseen. Viimeisimpiin kohteisiin ovat kuuluneet muun muassa Aallon Vuoksenniskan kirkko, Enso-Gutzeitin pääkonttori ja ravintola Savoy.

Seuraavana vuorossa on Kansaneläkelaitoksen rakennus. Myös Säynätsalon kunnantalosta tehdään paraikaa rakennushistoriallista ja kalusteisiin liittyvää selvitystä.

– Kokonaisia interiöörejä ja irtaimistoa on alettu vähitellen arvostaa. Niistä saatava tieto voi olla tutkimuksen kannalta tärkeämpää kuin itse esine.

Tutkimustyö avautuu näyttelyinä, joissa esineet ovat saaneet ympärilleen ymmärrettävän tarinan.

– Esineen merkityksen avautumista yleisölle pohditaan tarkoin näyttelyjen suunnitteluvaiheessa. Huonekalu on kuulunut useimmiten ihmisen arkeen, ja esineiden käyttöhistoria ja varsinkin käyttäjänsä historia, silloin kun se on tavoitettavissa, luo sille aidon kehyskertomuksen, Pakoma sanoo.