Aarteet esiin pöytälaatikoista – Jyväskylän Kansanmusiikkiyhdistys kerää talteen keskisuomalaista kansanmusiikkia, jota ei ole aikaisemmin äänitetty

Palokkalainen pelimanni Voitto Mäkelä äänitti 70–90 -luvuilla 86 tuntia keskisuomalaista pelimannimusiikkia kaseteille ja kelanauhoille. Työ pelasti jälkipolville valtavan määrän materiaalia. Vaikka levyjen teko on sittemmin yleistynyt, on katoamisvaarassa taas valtava määrä musiikkia. Jyväskylän Kansanmusiikkiyhdistys ry:n (KaMu) puheenjohtaja Erkki Hiekkavirta käynnisti keväällä uuden keräyksen otsakkeella Ennenkuulumattomat.

Haussa ei ole vain 90-luvun jälkeen tehtyä musiikkia vaan myös kappaleita, jotka eivät syystä tai toisesta päätyneet 2017 menehtyneen Mäkelän nauhoille.

– Pöytälaatikkojen kätköistä on löytynyt aivan ihania lauluja ja instrumenttikappaleita. Nyt niistä tehdään taltioitavia konsertteja Palokan Pelimannitalolle, Hiekkavirta kertoo.

Kun hanke oli lanseerattu, Hiekkavirta odotti heti kärsimättömänä aineistoa.

– Olen tällainen kiireinen luonne ja ehdin jo huolestua kun pelimannit eivät heti reagoineet. Mutta sitten kappaleita alkoi tipahdella kirjeitse ja sähköpostitse.

Nyt koossa on noin 300 kappaletta ja taltiointikonsertteja sovittu tälle vuodelle kymmenen. Ensi vuodelle niitä tulee ainakin toinen mokoma. Konserteista tehdään dvd- ja cd-versiot ja tallenteet säilötään Kansallisarkistoon, kaupunginkirjastoon ja Pelimannitalolle.

– On ollut hienoa nähdä miten paljon musiikkia on löytynyt. Kävin vähän aikaa sitten Viitasaarella ja sain sieltä mukaani nuotit 36 kappaleeseen, Hiekkavirta iloitsee.

Konserteissa kappaleet esittää pääsääntöisesti yhtye tai pelimanni joka musiikin on hankkeeseen ilmoittanut.

Keräyshanke jatkuu vähintään pari vuotta. Vetovastuu on KaMulla, mutta Keski-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys on mukana tukemassa sitä. Myös Jyväskylän yliopisto osallistuu toteutukseen.

– Erkki on laittanut tämän tärkeän ja arvokkaan keruun hienosti käyntiin. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos osallistuu tekemällä digitaalisen, yhtenevän nuottiedition kappaleista ja kartoittamalla musiikin aineettoman kulttuuriperinteen, yliopiston lehtori Pekka Toivanen kertoo.

Kartoitus on vasta alkutekijöissään, mutta ajatuksena on kerätä tietoa muun muassa kappaleiden tekijöistä, syntyhistoriasta ja esittäjistä. Toivanen muistuttaa, että soiva musiikki ei ole koskaan irrallaan ihmisistä, jotka sitä kuuntelevat ja esittävät. Se on kiinteä osa kulttuuri-identiteettiä. Erkki Hiekkavirta on samaa mieltä.

– Taltioitu konsertti kertoo tuleville sukupolville omasta ajastamme, sen ajan ihmisistä ja musiikista.

KaMun toiminnanjohtaja, 24-vuotias Jenna Hiekkavirta näkee hankkeen tärkeänä juuri omalle ikäluokalleen.

– Sukupolvellani ei ole kaikkea tietoa musiikkiperinteestä ja ilman taltiointeja paljon tärkeää tietoa jää unohduksiin vanhempien poistuessa keskuudestamme.

Myös Erkki Hiekkavirta harmittelee sitä, että monta vanhanpolven pelimannia on ehtinyt poistua ajasta ikuisuuteen ilman, että heidän soittoaan on ehditty taltioida.

– Nyt on korkea aika tarttua toimeen.

Ensimmäinen taltiointikonsertti järjestetään Pelimannitalolla 7.4. Kvartti esittää Antero Kalteisen, Sven Ekholmin, Seppo Marttisen, Tiia Pennasen ja Kyrö Kalmarin sävellyksiä. Myös Erkki ja Jenna Hiekkavirta nousevat aikanaan lavalle.

– Me soitetaan Jennan kanssa kaksi äänittämätöntä isä-vainaani kappaletta, Jennan isoisä Erkki Hiekkavirta sanoo.

Lopuksi hän toteaa, että jutussa kannattaa mainita, että musiikkia otetaan yhä vastaan.

– Vieläkö sinä haluat sitä lisää, kappaleiden määrän hyvin hahmottava Jenna Hiekkavirta naurahtaa.

– Juu, 78-vuotias Erkki Hiekkavirta sanoo ja hymyilee poikamaisen innostuneesti.