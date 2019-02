Ad Astralla lavalla pelkkiä naisia – Jyväskyläläisteatterin uutuus kertoo Skotlannin pakkopiikajärjestelmästä

Sue Gloverin kirjoittama Sidotut (Bondagers) on jyväskyläläisen Ad Astra -teatterin uutuusnäytelmä. Se saa ensi-iltansa perjantaina 15. helmikuuta Vakiopaineen teatteritilassa.

Sidotut sijoittuu 1860-luvun Skotlantiin, ja nimi viittaa voimassa olleeseen lakiin, "pakkopiikajärjestelmään.

– Se toimi niin, että renkiä ei saanut palkata, jos rengillä ei ollut tuoda mukanaan piikaa, kertoo ohjaaja Jan Olaussen.

Piialle maksettiin tavallisesti vain hyvin olematonta palkkaa, ja oletus oli, että piika saa isäntä-rengiltään elatuksen.

– Periaatteessahan lainsäätäjillä oli tässä hyvä tarkoitus. Ajatus oli, että naiset, joilla ei ollut elättäjää, saisivat näin toimeentulon, Olaussen sanoo.

B-puolena oli sitten se, että pakkopiiat olivat sidottuja renkeihinsä.

Sidotut on Olaussenin (s. 1980) ensimmäinen kokoillan näytelmä ohjaajana. Aiemmin hän on Jyväskylässä muun muassa lavastanut ja toiminut pariin otteeseen Erika Hastin apulaisohjaajana. Olaussen on koulutukseltaan käsikirjoittaja, ja hän on muun muassa kirjoittanut puolensataa jaksoa Salattuja elämiä.

Aiemmin hän on ohjannut yhden pienoisnäytelmän, itse kirjoittamansa Maailmanloppuryhmän Aileen Wuornoksen viimeiset sanat.

– Siinä oli kaksi naista ja jossakin määrin feministinen sanoma. Ajattelin, että haluan ensimmäisessä pitkässä näytelmässäni jatkaa samoilla linjoilla, paitsi että nyt haluan enemmän naisia lavalle, Olaussen sanoo.

Sidotuissa roolihahmot ja näyttelijät ovat kaikki naisia. Näyttelemässä ovat Miki Huhtala, Katrina Hämäläinen, Laura Jouhtimäki, Niina Kupari, Tuija Kytölä ja Marja Pylkäs.

– Lisää henkilökohtaista syvyyttä Sidotut on saanut siitä, kun itselle syntyi tyttölapsi. On tullut hänenkin tulevaisuuttaan hieman mietittyä. Naisten asemassa on nimittäin vieläkin parannettavaa, vaikka 1800-lukuun verrattuna vähän kohennustakin on tullut, Olaussen sanoo.

Ensimmäisen pitkän näytelmän ohjaaminen on Olaussenin mukaan ollut opettavainen kokemus.

– On se vaatinut näyttelijöiltä kärsivällisyyttä, kun minä olen harjoitellut teatteriohjaajan roolia.

Yhteen esituotantoasiaan Olaussen on hyvin tyytyväinen.

– Roolitus on onnistunut, siitä pitää taputtaa itseään olalle. Olen hyvin tyytyväinen siihen, miten kaikki näyttelijät sopivat rooleihinsa.

Onko Sidotut iloinen vai surullinen näytelmä?

– Sekä että. Aika karuja kohtaloita näillä ihmisillä on, mutta paljon mukana on myös huumoria, tanssia ja laulua. Sanotaan että elämä voittaa, loppujen lopuksi, Olaussen sanoo.