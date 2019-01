Ahdistuksesta valoon, norjalaisen kepeästi - Erlend Loen menestysromaaniin perustuva Supernaiivi avaa Jyväskylän kaupunginteatterin kevätkauden torstaina 24.1.

Supernaiivi avaa Jyväskylän kaupunginteatterin kevätkauden torstaina. Pienellä näyttämöllä ensi-iltaan tuleva näytelmä perustuu norjalaisen Erlend Loen samannimiseen 1990-luvun menestysromaaniin.

Absurdiin päin kallellaan olevassa tarinassa nimihenkilö on elämänsä merkityksen kadottanut opiskelija (Aaro Vuotila). Raisunpuoleinen olemassaoloahdistus vaivaa, kun mikään ei tunnu miltään.

Saattaa kuulostaa monesta lukijasta omakohtaisesti tutulta.

Niin myös Vuotilasta.

– Jotakuinkin kaikki sisällössä on tuntunut ymmärrettävältä, tutulta ja helposti lähestyttävältä, Vuotila sanoo.

Ja ohjaaja Johanna Sorjosesta.

– Pystyn samaistumaan ihan tasan tarkkaan, Sorjonen sanoo.

Supernaiivi on kuopiolaisen Sorjosen ensimmäinen ohjaus Jyväskylän kaupunginteatterille. Kaupunki on kyllä hänelle ennestään tuttu: hän opiskeli Jyväskylässä 1980-luvulla ja näytteli Jyväskylän ylioppilasteatterissa, joka eli tuolloin huippukauttaan. Jytissä vaikuttivat muun muassa Sirkku Peltola, Juha Hurme, Jukka Keinonen ja Auli Mantila. Sorjonen oli mukana muun muassa Peltolan huomattavan uran lähtölaukausnäytelmässä, Pikku jättiläisessä.

Supernaiivissa Sorjosta kiehtoo muun muassa päähenkilön "vilpitön etsintä matkalla harmaudesta ja ahdistuksesta valoon".

Vilpittömän lisäksi Supernaiivi-näytelmä on Sorjosen mukaan "norjalaisen kepeä" ja leikkisä. Sellaista tunnelmaa hän on pyrkinyt tuomaan myös harjoituksiin – ja näymä ainakin jossain määrin onnistunut:

– Prosessissa on ollut tilaa kaikenlaiselle, on ollut paljon mahdollisuuksia etsiä ja löytää eikä ole yritetty saada kerralla valmista. Koen, että tämä on jättänyt esitykseen kepeyden ja ilmavuuden tunteen, sanoo näyttelijä Hegy Tuusvuori.

Näytelmässä päähenkilö koettaa purkaa ahdistustaan ja jäsentää maailmaansa laatimalla listoja asioista.

Samaa metodia ovat käyttäneet näyttelijät harjoituksissa.

– Olemme muun muassa tehneet listan siitä, mistä innostuimme pieninä, Tuusvuori sanoo.

Vuotilan ja Tuusvuoren lisäksi Supernaiivissa näyttelevät Henri Halkola ja Jouni Salo.

Vuotilalla on vain nimirooli, kolmella muulla neljä roolia per pää.

– Näyttämöllä tulee eri hahmoja vastaan, ja minä en ole mieltänyt ollenkaan, että eri hahmojen takana voi olla sama näyttelijä, kertoo Vuotila.

Useita rooleja tekevillä näyttelijöillä piisaa kiirettä. Vaihtoja on paljon, ja kuulemma lavasteiden takana käynnissä on "toinen näytelmä".

– Sekuntipeliä mennään, sanoo pukusuunnittelija Tellervo Syrjäkari.

Erityisen kiperä on Jouni Salon muuttaminen Supernaiivin isästä 6-vuotiaaksi pojaksi. Viime viikolla tämä onnistui ensi kertaa alle minuutissa.

Supernaiivin ensi-ilta pienellä näyttämöllä torstaina 24. tammikuuta. Arvio esityksestä lauantain kulttuurisivuilla.