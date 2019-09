"Aika on kriitikoista ankarin" – Lue pitkän uran tehneen kuvanveistäjä Heikki Häiväojan haastattelu vuodelta 2015

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 24.1.2015

Kuvanveistäjä Heikki Häiväojan, 85, teoksia on harvoin nähty näyttelyissä. Nytkin Keski-Suomen museossa esillä on vain kourallinen veistoksia. Syy tähän on yksinkertainen: Häiväojan veistokset sijaitsevat pääosin ulkotiloissa.

Kuvanveistäjä tunnetaan julkisista veistoksista ja hautamuistomerkeistä sekä mitaleista ja juhlarahoista, joita yhteensä on 1950-luvulta näihin päiviin syntynyt satoja. Suurin osa suomalaisista on pidellyt kädessään Häiväojan suunnittelemia yhden ja viiden markan kolikoita.

1960-luvun pronssiveistokset kuljettavat veistäjän uran alkutaipaleelle. Jo tuolloin Häiväojalla oli kiinnostus kaksiosaisiin teoksiin, joissa erilaiset kappaleet ottavat mittaa toisistaan.

– Kaksiosainen työ on aina enemmän kuin yksi ynnä yksi, sillä osien välille syntyy keskustelua ja kohtaaminen, taiteilija kertoo museon alahalliin kootussa näyttelyssään.

Varhaisissa töissä Häiväoja hakee kontrastia myös yhdistämällä kiiltävää ja karheaa pronssipintaa samaan teokseen.

Pilvi saaren yläpuolella -veistokseen Häiväoja on sijoittanut naisen ja miehen symboleina pronssisia kehonmuotoja ja nyrkkeilyhanskapilviä.

– Työtä johdatti lause, joka jäi jostakin mieleen: ”Naiset seisoivat vahvoina kuin kalliot meren miehistä voimaa vastaan.” Naiset saattavat olla paljon sitkeämpiä kuin miehet. Miehille sallitaan haihattelu, hän hymähtää.

Luonto on Häiväojan veistäjäpolven innoittaja, ja on teoksissa läsnä vaikkei pääosassa olisikaan. Auringon valo horisontissa -työssä taiteilija näkee kahden kappaleen, meren ja taivaan, välistä hehkuvan auringon kilon.

Sen sijaan Tapahtumia kappaleessa -työssä abstrakti pysyy abstraktina loppuun saakka.

– Yleensähän materiaali ottaa tilaan haltuun, mutta tajusin, että voihan tila tulla materiaalin sisään ja muodostaa veistoksellisen aiheen.

Vapaa taide jäi Häiväojalla 60-lukuun, kun kilpailuvoittoja ja tilauksia julkisiin tiloihin ja yrityksiin alkoi tulla. Taiteilija kanavoi luovan ilmaisunsa, ajatuksensa ja muotokielensä tilaustöihin.

– Ajatus on tärkein ja työn merkitys – se, minkä vuoksi työ tehdään. Kun saan jonkun tehtävän, yritän ottaa asiasta selvää niin paljon kuin mahdollista. Täytyy keskittyä asiaan. Lopullinen teos syntyy sattumalta, saan sen ikään kuin lahjaksi, hän pohtii.

– Suunnittelu ei minulla käy piirtämisen kautta, vaan näen työn valmiina silmissäni. Se voi välähtää esiin vaikka autolla ajaessa.

Sodanaikaisista aiheista ja hautamuistomerkeistä tuli Häiväojan keskeistä tuotantoa. Sotamonumentteja on syntynyt yli 10 ja hautamuistomerkkejä yli 50.

– Olin kymmenvuotias kun talvisota syttyi, ja mieleen piirtyivät ne tunnelmat, yhteishenki ja kaikki, pelko. Koska olin niin nuori etten joutunut sotaan, minusta tuntuu, että olen velkaa sille sukupolvelle, joka torjuntataistelun kävi. Suomea ei miehitetty, vaikka kaksi kertaa yritettiin.

Useat Häiväojan työt sijaitsevat Hietaniemen hautausmaalla. 2000-luvun töihin lukeutuu muun muassa pysäyttävä Elämän kruunu -veistos, Laatokan vainajien muistomerkki.

– Kun rajat aukenivat, Laatokan kaatuneita kaivettiin esiin ja vietiin kotipitäjiinsä. Tunnistusta tehtiin metalliesineiden perusteella, ja tunnistamattomat saatettiin yhteishautaan. Tässä on suomalaisen sotilaan kypärä, joka on maan sisässä muuttunut kruunuksi. Kiven taakse teokseen laitoin vanhan raamatunkäännöksen mukaisesti: ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.”

Erityisesti sotainvalidien hyväksi tehty työ on lähellä Häiväojaa. Hän on suunnitellut heille viisi mitalia ja kaksi muistomerkkiä. Viimeisimpänä Jyväskylään valmistui vuonna 2010 Veljeä ei jätetty -veistos.

Taiteilija puhuu teoksissaan symbolein – Veljeä ei jätetty -veistoksen palaneet ja silpoutuneet puut ovat haavoittuneiden sotilaiden vertauskuva.

Häiväojan tekemät hautamuistomerkit ovat johtaneet siihen, että hautausmaiden miljööarvoihin on alettu laajemminkin kiinnittää huomiota.

– Hautausmaissa on kysymys arvoista ja estetiikasta, hän sanoo. Hautamuistomerkkien tekeminen jatkuu, nyt työn alla on kaksi muistomerkkiä.

Jämsäläissyntyinen Häiväoja aloitti taideopinnot Taideteollisessa oppilaitoksessa vuonna 1947. Vuonna 1950 hän siirtyi Taideakatemiaan.

Museon näyttelyssä on esillä sarja muotokuvia. Varhaisin on opiskeluaikainen kipsiveistos Vuokko Eskolinista, josta tuli tunnettu tekstiilitaiteilija.

– Vuokon kanssa olimme koulun kuopuksia. Meillä molemmilla oli vielä lasten maitokortit sota-ajan peruina, kun aloitimme Taideteollisessa, taiteilija hymyilee.

1960-luvun lopussa Häiväoja sai ikuistettavakseen arkkitehti Alvar Aallon.

– Turhaan etukäteen jännitin muotokuvan tekemistä, sillä työ sujui hyvin. Oli kevät, Aalto katseli ulos Helsingin Riihitien ateljeen ikkunasta, olimme hiljaa. Saatoin nähdä, kuinka ajatukset väreilivät hänen kasvoillaan.

– Tuntui kuin muotokuva olisi tehnyt itse itsensä, hän nauraa. – Kun muotokuva oli valmis, Aalto sanoi, että hänen asentonsa on suorastaan löytö. Se kuulosti niin hyvältä, hän hyväksyi työn.

Häiväoja sanoo saaneensa ammateista parhaimman, taiteilijan ammatin.

– Taide on antanut paljon ja taiteen tekeminen on rikastuttanut elämääni. On myös annettava parhaimpansa, tehtävä rehellisesti aidoista lähtökohdista, päästävä työn sisälle. Ulkokohtaisesti ja väkisin en pysty tekemäänkään.

Häiväoja toimi pitkäaikaisena opettajana Taideteollisessa ja Taideakatemiassa. Sitä kautta hän on vaikuttanut moniin veistäjäpolviin.

– Halusin opettaa teknisiä asioita, sillä en koe tarvetta puuttua toisen ilmaisuun. Ilmaisusta vastaa veistäjä itse. Siinä voi auttaa, että luovuuden saa ulos.

Nykykuvanveistoa veistäjä katsoo kriittisesti, mutta hyväksyen.

– Joskus huomaa, että taiteilija ajattelee olevansa persoonallinen tekemällä yleisöä häkellyttäviä töitä. En pyrkisi sellaiseen. Mutta jokaiselle suotakoon oma tapansa.

Häiväoja muistuttaa, että aika karsii kovalla kädellä kertaluonteisen ja keskeneräisen.

– Aika on arvostelijana kaikkein ankarin. Mikä kestää aikaa, se on taideteos, hän sanoo.