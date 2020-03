Alabaman veriset varjot

Eeva Klingberg

Syvän maan juuret

Gummerus 2020. 472 s.

Eletään vuotta 1974. New Yorkissa kituuttava viisikymppinen kirjailija Ernest Gray saa soiton veljeltään Alabamasta: heidän isänsä on kuollut. Gray palaa vuosikymmenten jälkeen kotiseudulleen (fiktiiviseen) Newbinen pikkukaupunkiin kohdatakseen menneisyyden.

Vuoden 1935 kesällä musta suutari on lynkattu epäiltynä valkoisen tuomarin ampumisesta. Kun Gray alkaa ”tonkia” tapausta, veriteon takaa paljastuu veritekoja – ja syntyy uusia.

Eeva Klingbergin (s. 1981) paitsi ällistyttävän tyylikkäästi kirjoitettu myös kerronnaltaan kunnioitusta herättävän huolellisesti rakennettu esikoisromaani Syvän maan juuret käsittelee murheellista teemaa. Etelä-Yhdysvaltojen rasismia on kuitenkin kuvattu niin paljon, että romaani tuntuu tarina-aiheiltaan ja yksituumaiselta moraaliltaan vanhan kertaukselta.

Sinänsä Syvän maan juuret onnistuu luomaan pääosin uskottavan todellisuusvaikutelman. Jos tartutaan lillukanvarsiin, niin HLBT-kirjallisuuden kuriositeetteihin kuuluvan englantilaisen The Chameleon-kausijulkaisun ainoassa numerossa vuonna 1894 ilmestyneen John Francis Bloxamin tarinan The Priest and the Acolyte löytyminen kirjamuodossa alabamalaisesta kirjapuodista on homoseksuaalisuuteen heräävälle päähenkilölle seitsemän oikein plus lisänumero. Eikä Alabaman juottoloissa varmaankaan soitettu 1970-luvulla kampussuosikki Leonard Cohenia vaan vaikkapa Lynyrd Skynyrdiä.

Lisäsärähdyksen aiheuttaa Ernest Grayn (s. 1922) opiskelu New Yorkissa 1940-luvun alussa. Reaalimaailmassa hänet olisi värvätty tuolloin sotajoukkoihin.

Kuten edeltävästä huomaa, olen väärä lukija Syvän maan juurille. Kustantajan mukaan kyseessä on ”kansainvälisen tason lukuromaani”, mikä saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Ainakin kerronnan vaivattomuus, sovinnaisuus ja sydämeenkäypyys ovat kansainvälistä tasoa.