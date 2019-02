Alfonso Cuaronin Roma sai jo toisen Oscar-palkinnon – Sivuosan palkinnot odotetusti Regina Kingille ja Mahershala Alille

Meksikolaisen ohjaajan ja elokuvantekijän Alfonso Cuaronin elokuva Roma on voittanut jo kaksi Oscaria. Se on saanut parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin ja parhaan kuvauksen Oscarin. Cuaron on ohjannut, käsikirjoittanut ja osin tuottanut sekä leikannut Roman.

Mustavalkoinen ja espanjankielinen Roma on ehdolla myös muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen Oscar-palkintojen saajaksi. Se on yksi illan ennakkosuosikeista.

Parhaan lavastuksen Oscar-palkinto meni supersankarielokuvalle Black Panther. Se sai myös parhaan puvustuksen Oscarin. Parhaan maskeerauksen Oscar puolestaan meni elokuvalle Vice – vallan oikeat kasvot. Parhaan äänieditoinnin ja äänitehosteiden Oscar-palkinnot menivät Queen-yhtyeen nokkamiehestä Freddie Mercurystä kertovalle Bohemian Rhapsodylle. Se sai myös parhaan leikkauksen Oscarin.

Alun perin Yhdysvaltain elokuva-akatemia suunnitteli, että se jättää suorasta televisiolähetyksestä pois muun muassa parhaan lavastuksen ja kuvauksen Oscar-palkintojen jaon. Tästä nousi kuitenkin äläkkä, ja elokuva-akatemia veti päätöksensä nopeasti pois.

Parhaan kuvauksen Oscar-palkintoa jakanut elokuvantekijä Tyler Perry vitsaili asiasta gaalassa jakaessaan palkintoa.

– Hienoa, että saan tehdä tämän suorassa lähetyksessä enkä mainoskatkolla. Kiitos Yhdysvaltain elokuva-akatemia, Perry totesi puheessaan.

Regina Kingille odotetusti parhaan naissivuosan Oscar

Näyttelijä Regina King voitti odotetusti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon. King sai palkinnon roolistaan elokuvassa If Beale Street Could Talk. King oli ennakkosuosikki naissivuosan Oscar-palkinnon saajaksi.

Parhaan miessivuosan Oscar-palkinto meni sekin odotustenmukaiselle näyttelijälle. Palkinnon voitti Mahershala Ali elokuvasta Green Book. Sekä King että Ali ovat jo aiemmin keränneet tunnustuksia rooleistaan.

Parhaan dokumenttielokuvan Oscarin voitti Free Solo, joka kertoo kalliokiipeilijä Alex Honnoldista. Parhaan animaatioelokuvan Oscarin sai Spider-Man – kohti Hämähäkkiversumia.

Oscar-gaala on parhaillaan käynnissä Hollywoodissa Yhdysvalloissa. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 24 kategoriassa.