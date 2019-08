All Things Live osti Weekend-festivaalin, hintaa ei julkisteta – suomalaisille lupaillaan enemmän eturivin artisteja

Pohjoismaiden johtava konserttijärjestäjä All Things Live on ostanut Weekend-festivaalin. Yrityskauppa on osa Weekend-festivaalin pitkäaikaista kehitystyötä, tiedotteessa kerrotaan.

Weekend-festivaalin perustaja ja toimitusjohtaja Hardi Loogin mukaan pohjoismainen yhteistyö mahdollistaa suomalaisille kuluttajille entistä enemmän kansainvälisten huippuartistien keikkoja ympäri vuoden.

– Kaupan myötä on mahdollista saada Suomeen yhä enemmän kansainvälisten huippuartistien keikkoja myös festivaalin ulkopuolella. Tiiviin pohjoismaisen yhteistyön avulla pystymme tuomaan Suomen keikkalavoille artisteja, joiden konsertit ovat aikaisemmin jääneet lahden taakse Tukholmaan tai Kööpenhaminaan, Loog kertoo.

Vuodesta 2012 järjestetty Weekend-festivaali keräsi heinäkuussa Helsingin Suvilahteen lähes 50 000 kävijää.

Yrityskaupan hintaa ei julkisteta.