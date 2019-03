Alma Lehmuskallio Oulun teatterin johtoon

Oulun teatterin taiteellisen johtajan tehtävään on valittu Alma Lehmuskallio. Teatterin hallitus teki yksimielisen päätöksen asiasta perjantaina.

Uudella johtajalla on tanssija- ja näyttelijätausta. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 2015. Puheteatterin lisäksi Lehmuskallio on ohjannut nykysirkus- ja tanssiesityksiä sekä kuunnelmia.

Lehmuskallio aloittaa johtajana vuoden 2020 alussa. Nykyisen taiteellisen johtajan Kari-Pekka Toivosen työsopimus päättyy huhtikuussa.