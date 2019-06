Alma van Treeck, 9, on yksi Keuruun musiiikkileirin oppilaista – "Isona voisin toimia viulun opettajana ja myös konsertoida"

9-vuotias huivipäinen Alma van Treeck kantaa viulukoteloa ja saapuu Keuruun yläkoulun auditorion aulaan. Elina Päkkilän ohjaamaan puolen tunnin yksityissoittotuokioon on puoli tuntia.

– Olen soittanut viulua kuusi vuotta ja pianoa kaksi. Vuoden verran olen laulanut oopperan kuorossa. Äitini on huilisti. Käyn konservatoriota Helsingin Ruoholahdessa ja olen ajatellut, että voisin toimia viulun opettajana ja myös konsertoida, kertoo van Treeck.

Hän on mukana Keuruun musiikkileirillä, joka on järjestyksessään 49:s. Leirin johtaja Johannes Päkkilä rohkaisee lasten vanhempia tarjoamaan musiikkia harrastukseksi.

– Suomessa on erinomaiset opinpolut sekä musiikin ammatilliseen koulutukseen että harrastukselliseen toimintaan. Tämä leiri on kaikille avoin ja meillä on huippuammattilaisia, ammattiin opiskelevia nuoria, täällä on lapsia, eskarilaisia ja aikuisharrastajia.

– Musiikilla on valtavat terveysvaikutukset soittajaan. Se luo keskittymiskykyä, haastaa älyllisesti, tarjoaa tunne-elämyksiä, kehittää motoriikkaa ja yhteissoiton kautta tuo vahvaa osaamista sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sanoo Johannes Päkkilä.

Alman kaivaessa nuotteja ja soitinta esiin Elina Päkkilä kehottaa käyttämään konserton alussa isoa jousta. Nuottiviivastolla on maallikolle lievästikin sanoen ruuhkaa. Kokonaisuutta täydentävät vielä lyijykynämerkinnät.

– Alma on erittäin musikaalinen, lahjakas ja tavoitteellinen. Hän tekee huolella läksyt ja on terveellä tavalla kunnianhimoinen, kertoo oppilaastaan Elina Päkkilä.

– Opin nuottilukua paremmaksi, mutta minulla on hyvä kuulomuisti. Sillä voin täydentää, jos en ymmärrä kaikkea näkemääni, paljastaa van Treeck haettuaan runsaan minuutin verran konserton alkuun tuntumaa.

Jousi liikkuu kielillä laajalla liikkeellä ja soundissa ei ole kissantappomeininkiä. Nuori neiti on selkeästi edennyt kolmivuotiaan pahviviulun alkeista pitkän matkan.

Leiri ja sen yhteydessä toteutuva Soiton paikka -festivaali alkoi viime tiistaina ja jatkuu heinäkuun ensimmäiseen torstaihin. Soiton paikan teemana on paikallinen runous. Musiikkia liitetään Hannele Huovin sekä Einari Vuorelan lyriikkaan. Huovi juhli 70-vuotispäiväänsä maaliskuussa ja Vuorelan syntymästä on pian 130 vuotta.

Leirille osallistuu 140 leiriläistä, 50 muskarilaista ja noin 30 lyhytkurssilaista. Henkilökuntaa on kolmisenkymmentä. Alkavalla viikolla konsertoivat leirin oppilaat. Oppilasiltojen ajat ja paikat löytyvät nettiosoitteesta www.keuruunmusiikkileiri.fi/soiton-paikka