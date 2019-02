Anna-Maria Eilitän esikoisromaanissa kuollut nainen stalkkaa läheistensä elämää – kirjailija valmistuu tänä vuonna papiksi

Anna-Maria Eilitän Kun olen poissa -romaanin alku on kutkuttava: nainen makaa ruumiinavauspöydällä lappu varpaassaan. Keho on mennyttä, mutta yllättäen mieli on kirkas. Kuollut nainen huomaa kykenevänsä leijailemaan paikasta toiseen, eikä hän voi vastustaa kiusausta kurkistaa läheistensä elämään.

Viaton tirkistely tuo lohtua, mutta myös yllätyksiä tullessaan.

– Jokainen on varmasti joskus ajatellut, että miten kivaa olisi olla jos ei nyt kuollut, niin näkymätön. Mutta miten sitten kävisi, kestäisikö kaiken sen, mitä rakkaista saattaisi paljastua, Eilittä sanoo.

Eilitän tänään ilmestyvä Kun olen poissa on kirjailijan esikoinen. Eilittä myöntää, että vatsassa on perhosia.

– Tilanne on minulle uusi, tähän ikään ei vastaavaa ole ollut. Oma romaani menee henkilökohtaiselle tasolle, vaikkei itsestä kertoisikaan, 43-vuotias kirjailija pohtii.

Eilittä kertoo aloittaneensa romaanin kirjoittamisen kevättalvella 2011, samaan aikaan kun hän aloitti lukemisen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan pääsykokeisiin.

– Minulla on sellainen metodi, että kun olin lukenut pääsykoekirjoja tunnin, sain kirjoittaa sen jälkeen tunnin. Olin innoissani, kun olin saanut idean kirjaan ja tarina vei minua spontaanisti eteenpäin, tekstiä tuli ja tuli.

Seitsemässä vuodessa kolmen pienen lapsen äiti ponnisteli valmiiksi romaaninsa ja opinnotkin ovat nyt loppusuoralla.

– Kun sain kustannussopimuksen, kirjoittamisen luonne muuttui ajoittaisesta tekemisestä työksi. Olen kiitollinen vaativalle kustannustoimittajalle: kirjani sisin ja tarina säilyivät, mutta kielestä tuli hiotumpaa.

Kun olen poissa -romaani luo yhden vision siitä, minkälaista kuoleman jälkeen voisi olla. Eilitän kirjan ydin ei silti ole tuonpuoleisessa, vaan maanpäällisessä. Kuolema voi kirkastaa elämän arvon.

– Kunpa tajuaisimme elämän ainutkertaisuuden. Kulttuurimme on suorituskeskeinen, vanhenemista väheksyvä ja nuoruutta korostava. Mielestäni eletty elämä on tärkeää henkistä pääomaa, joka on meissä olemassa. Huonoillakin muistoilla on merkityksensä.

Kuolema ei katso uraa eikä ikää, se on mysteeri, jonka edessä olemme kaikki tasa-arvoiset.

– Usein sanotaan, että elämä jäi kesken. Voidaan myös ajatella, että elämä on aina kokonainen, sillä on alku ja loppu.

Kirjan Ilona katselee perhettään ja sukulaisiaan kuolleen kaiken näkevin ja jopa humoristisin silmin. Lakonisen toteava tyyli herättää lukijassa hyrähtelyjä.

Kirjailijan mielestä lempeälle huumorille olisi sijaa niin kirjallisuudessa kuin elävässä elämässäkin.

– Huomaan itsessäni, että harvoin enää nauran ääneen kirjoille, elokuville tai televisio-ohjelmille. Useat kirjat ovat raskasta luettavaa. Rakastan Veikko Huovisen huumoria ja kirjoja, olen lukenut häntä lapsesta saakka. Huovinen saa minut nauramaan.

Kuolleen näkökulma on tehnyt läpimurron 2000-luvun fiktiossa. Vainajat puhuvat muun muassa kotimaisissa romaaneissa Laura Lindstedt: Finlandia-voittaja Oneiron, Jukka Laajarinne: 72, Seita Vuorela: Karikko, ja aikaisemmassa, Arto Paasilinnan romaanissa Herranen aika (1980), sekä käännöskirjoissa Alice Sebold: Oma taivas, Will Self : Kuinka kuolleet elävät ja George Saunders : Lincoln bardossa.

Eilitän lapsuuden ja nuoruuden haaveammatteja olivat kirjailija ja lääkäri. Aikuisena hän päätyi rahoitusalalle, jonka oli väistyttävä sisällä kyteneen palon tieltä.

– Minulla on todella voimakas kutsumus papin työhön. Lapsesta saakka olen uskonut Jumalaan, saan mielenrauhaa uskonnosta, kirkossa käymisestä ja rukoilemisesta. Usko on hyvinvointini tukipilari, ja koen luontevaksi, että voin jakaa sen. Jälkiviisaana voin sanoa, ettei elämänkokemuksesta papin tehtävässä ainakaan haittaa ole.

Pappi ja kirjailija. Miten ne sopivat yhteen?

– Molemmissa voi nostaa tärkeitä ja merkityksellisiä teemoja esiin. Toivon että kirjani voisi tarjota lukijalleen elämyksen ja hengähdystauon, ja sitä kautta ”auttaa” siihen tarttunutta.

Toinen romaani on Eilitällä jo tulilla.

– Uskon, että kyllä siitä kirja vielä tulee, hän sanoo.