Anniina Vainionpään isä sairastui, ja taiteilijan lapsuusmuistot päätyivät painolaatoille

Syntymä ja kuolema. Taidegraafikko Anniina Vainionpään näyttely Vieras käsittelee elämän suurimpia kysymyksiä Galleria Ratamossa syyskuun puoleen väliin saakka.

Useat taiteilijan uusista teoksista ovat puupiirroksen ja monotypian yhdistelmiä, jossa tasaiselle laatalle maalatusta kuvasta luodaan painamalla ainutlaatuinen vedos.

– Useimmat työni syntyvät vähän palapelimäisesti. Yhdistelen useita eri laattoja, jotta saan luotua haluamani kokonaisuuden ja samalla tietynlaista syvyysvaikutelmaa, Vainionpää kertoo.

Monotypiasta oppii taiteilijan mukaan jatkuvasti uutta, ja sen sattumanvaraisuus on pitänyt työskentelyn jännittävänä koko taiteilijanuran ajan. Väite on helppo uskoa, sillä Vainionpäällä on takataskussaan 29 yksityisnäyttelyä ja yhteensä 51 yhteisnäyttelyä, tämän vuoden aikana muun muassa Berliinissä, New Yorkissa ja Etelä-Koreassa.

Henkilökohtaisista kokemuksista syntyneissä teoksissa vilisee ikkunoita, puita ja metsämaisemia. Taustalla on Vainionpään isän sairastuminen muistisairauteen neljä vuotta sitten.

– Rakastamani ihminen on edelleen ääriviivoiltaan sama, mutta muuten muuten muuttunut toisenlaiseksi. Isän sairauden kautta aloin miettiä muistamista ja muistoja. Tajusin, että jos minulla olisi ollut jotain kysyttävää isältä, sen aika meni jo. Minä myöhästyin.

Vainionpään lapsuudenkodissa ei enää asu ketään. Kotipihan puut ja maisemat ovat nyt painolaattojen kautta osana taideteoksia.

– Hyvin henkilökohtaisten asioiden kautta pystyn käsittelemään todella yleismaailmallisia aiheita.

Taidegrafiikkaan Vainionpää jäi koukkuun jo lukioikäisenä. Ensimmäiset kämäiset kokeilut antoivat ensimakua monipuolisesta taiteen tekemisestä muutenkin, kuin vain kynällä ja siveltimellä.

– Laatat, painamisprosessi ja peilikuvan syntyminen veivät mukanaan. Kun hain taidekouluun, halusin opiskella ensisijaisesti taidegrafiikkaa. Tykkään tästä vähän fyysisemmästä tavasta tehdä taidetta.

Laattoja veistäessä pitää olla tarkkana, miten esimerkiksi painovaiheessa väri tulee käyttäytymään. Lisäksi lopputulokseen vaikuttaa se, miten paljon fyysistä voimaa käyttää painamiseen teoksen eri kohdissa.

– Pääsen käyttämään koko kehoani ikään kuin siveltimenä. Hienosäätömahdollisuuksia monotypiassa on todella paljon.

Monipuolisen tekniikan opettelu vuosien varrella on ollut Vainionpään mukaan tärkeää, jotta teoksista tulee sellaisia kun on ajatellut. Mutta miten suuressa arvossa hän pitää teknistä osaamista taiteessa ylipäätään?

– Mielestäni tekniikka on taiteessa aina toissijainen asia. Hyvässä teoksessa jokin onnistuu saamaan minussa aikaan tunnereaktion tai pistää minut ajattelemaan, eikä silloin sen teknisellä toteutuksella ole mitään merkitystä. Se on upea lisä, mutta ei itseisarvo.

Tulevana vuonna luvassa on yhteisnäyttelykiertue länsinaapurissa Ruotsissa, sekä myöhemmin tulevaisuudessa yksityisnäyttely Helsingissä. Uusia teoksia on hautumassa taiteilijan päässä jatkuvasti, mutta aika on nyt kulunut perheen nuorimmaisen lapsen kanssa tätä hoitaessa.

– Osa tämänkin näyttelyn painolaatoista on veistelty keittiön pöydän ääressä, kuopus syöttötuolissa siinä vieressä. Aina ei olla oltu täydessä yhteisymmärryksessä, mutta kyllä taidetta näemmä pystyy tuottamaan myös vastasyntyneen kanssa, Vainionpää naurahtaa.

Anniina Vainionpään näyttely Vieras Galleria Ratamossa 22.8.–15.9.2019.