Arja Koriseva starttaa 30-vuotisjuhlakiertueensa Jyväskylän Kesän avajaiskonsertista – luvassa myös uusi levy

Laulaja Arja Korisevan uran 30-vuotisjuhlavuoden 2019 kohokohtiin kuuluu Jyväskylän Kesän avajaiskonsertti keskiviikkona 3. heinäkuuta yliopiston juhlasalissa. Rakastettua laulajaa säestää tango- ja viihdeorkesteri Guardia Nueva.

Ohjelman rakentaminen alkaa alkuvuodesta.

– Konsertissa kuullaan varmasti klassikkosävelmiä ja suosituimpia ja tärkeimpiä kappaleitani vuosien varrelta. Räätälöin aina konsertit tarkkaan miettien, mikä sopii teemaan ja paikkaan, Koriseva kertoo.

Tutut, ikivihreät kappaleet saavat uuden sovituksen kokkolalaisorkesteri Guardia Nuevan käsissä.

– Orkesterilla on hieno, aivan omanlainen sointinsa haitareineen ja viuluineen. On mukavaa esitellä muualla paljon konsertoinut Guardia Nueva myös jyväskyläläisyleisölle. Uskoisin, että meistä tulee hyvä combo juhlakonserttiin.

Vuonna 1989 tangokuningattareksi kruunattu Koriseva ja orkesterin kapellimestari Raimo Vertainen ovat tuttuja jo opiskeluajoilta.

– Opiskelimme Keski-Suomen konservatoriossa samaan aikaan 1980-luvulla, Raimo harmonikansoittoa, minä laulua. Vuosien varrella olemme tehneet yhteisiä konsertteja, Koriseva kertoo.

Kesän avajaiskonsertti on avaus myös juhlakiertueelle, joka suuntautuu kaikkiaan 11 paikkaan, muun muassa Tangomarkkinoille ja konserttisaleihin.

Mitä muuta juhlavuoteesi kuuluu?

– Kun on tehnyt paljon konsertteja, haluaa aina tarjota yleisölle jotain uutta niin kuin juuri juhlakiertueessa. Haluan fiilistellä juhlavuotta laulaen, en ota esimerkiksi teatteriproduktioita nyt ensi vuoteen. Tavoitteena on myös uusi pitkäsoitto, edellisestä levystä kun on jo kuusi vuotta. Lavoillakin minut nähdään kesällä, Koriseva hymyilee.

Artistin esiintymisen palo pysyy yllä uudistumalla.

– On muutettava hieman ohjelmistoja, etsittävä uusia näkökulmia ja sävyjä ja otettava uusia lauluja. Haluan tehdä kaikkea monipuolisesti niin kuin ennenkin, mutta periodeittain, en enää samaan aikaan.

Guardia Nuevan kapellimestari Raimo Vertainen kuvaa Jyväskylän-konserttia odotetuksi paluuksi juurille.

– Jyväskylä on entinen kotikaupunkini, olen kotoisin Puuppolasta ja tehnyt kaupungissa paljon musiikin saralla. On iso kunnia soittaa ja edustaa Kesän perinteisessä avajaiskonsertissa Arja Korisevan rinnalla.

Korisevan tavoin Vertainen lupaa konsertista monipuolisen.

– Se kumpuaa Arjan monipuolisuudesta. Harva artisti on niin laajasti lahjakas, että taipuu yhtä lailla tangoon, iskelmään, musikaaleihin, elokuvamusiikkiin, hartaisiin kappaleisiin, hän sanoo.

Vertainen ihailee suositun artistin ”kulta-ajan glamouria”.

– Hänessä on estradeilla vaadittavaa karismaa. Sen lisäksi Arja on lähellä yleisöä. Hän jättää tulkinnassaan tilaa kuulijalle, tietää mikä on sopivasti: ei liikaa, ei liian vähän.

Avajaiskonsertin liput tulevat myyntiin 15.1. Jyväskylän Kesää vietetään 3.–9.7.2019.