Arktisen Upeeta -elokuvafestivaali juhlii Jyväskylässä 20-vuotisuuttaan – ohjelmassa viisi Suomen ensi-iltaa

Jyväskylässä järjestettävä pohjoismaisen elokuvan festivaali Arktisen Upeeta juhlii marraskuussa 20-vuotisuuttaan. Ylioppilastalo Ilokivessä nähdään 25 elokuvaa, joista viisi on Suomen ensi-iltoja.

Ohjelmistossa on elokuvia liki 100 vuoden ajalta: mukana on tuoreita dokumentteja ja taide-elokuvia, harvinaisuuksia vuosien varrelta sekä pohjoismaisia varhaisia mykkäelokuvia. Säestetty mykkäelokuvakin nähdään: Häxan-elokuvan (1928) esityksessä orkesterina on Mara Balls -yhtye.

Juhlavuoden kunniaksi festivaali palaa juurilleen ja nostaa ohjelmistonsa teeman keskiöön naiset elokuvassa ja elokuvien naistekijät, kunnianosoituksena ajan hengelle ja festivaalia edeltäneelle Nordic Glory Festivalille (1997–1998), joka keskittyi kokonaisuudessaan naisohjaajien töihin.

Vieraina festivaalilla nähdään tanskalainen ohjaaja Marie Skovgaard, käsikirjoittaja-tuottaja Krista Hannula ja näyttelijä Jaana Saarinen.

Elokuvanäytösten lisäksi ohjelmassa on muun muassa keskustelutilaisuuksia.