Armomurhaaja ehdolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi – Tuntemattoman sotilaan Oscar-mahdollisuudet laskivat

Kaksi Jussi-palkintoa saanut Armomurhaaja on valittu Suomen ehdokkaaksi Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi. Teemu Nikin ohjaama elokuva on aiemmin voittanut myös parhaan käsikirjoituksen palkinnon Tokion elokuvajuhlilla.

– Varsinkin kun viime elokuvavuosi oli suomalaisessa mittakaavassa niin kova, on erityisen suuri kunnia, että meidän elokuvamme valittiin, Nikki sanoo.

Muita mahdollisia suomalaisehdokkaita olisivat olleet Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas, Zaida Bergrothin Miami, Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen sekä Antti-Jussi Annilan Ikitie, joka keräsi maaliskuussa eniten Jusseja.

Poikkeuksellinen piirre Armomurhaajassa on se, että kuvausvaiheessa hankkeella ei ollut vielä Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea. Ammattimaisen elokuvan tekeminen ilman säätiön tukea on ollut erittäin harvinaista.

Omakustanteena aloittaminen oli käytännön sanelema päätös, kertoo tuottaja Jani Pösö.

– Projekti pistettiin niin kiireellä liikkeeseen, ettemme oikeastaan tienneet mitä siitä on tulossa, Pösö kuvailee.

– Mutta kun oli rahaa kuvausten aloittamiseen, päätimme kokeilla tällaista. Säätiö tuli mukaan, kun kuvauksia oli vielä hieman jäljellä.

Armomurhaaja, jossa pääosaa esittää Matti Onnismaa, oli suomalaiseksikin hyvin pienen budjetin elokuva. Se tehtiin alle 400 000 eurolla, kun suomalaiselokuvan keskibudjetti on noin 1,4 miljoonaa euroa. Elokuvan keskiössä on toisten sairastuneita lemmikkejä sivutyönään lopettava mekaanikko. Ehdokasvalinnan tehnyt lautakunta kuvaa Armomurhaajaa mustaksi komediaksi.

Tuntematon sotilas jäi sivuun

Suomen ehdokas ulkomaisen elokuvan Oscar-kisaan ilmoitetaan todennäköisesti lähipäivinä.

Armomurhaajan valinta Pohjoismaiden neuvoston palkintoehdokaselokuvaksi ei povaa hyvää Suomessa poikkeuksellisen hyvin menestyneen Tuntemattoman sotilaan Oscar-mahdollisuuksille.

Erityistä on sekin, että nimenomaan Pohjoismaissa Tuntematonta sotilasta on levitetty laajasti ja se on menestynytkin suomalaiselokuvaksi hyvin. Muualla se ei ole vielä tullut jakeluun, eikä mahdollisista valkokangaslevityksistä ole tiedotettu.

Armomurhaaja ei menestynyt Suomen elokuvateattereissa. Se sai vain noin 2 800 katsojaa. Maailmalle sitä on myyty kuitenkin hyvin ja elokuvafestivaaliesityksiä on jo kymmeniä.

– Heinäkuisen Yhdysvaltojen ensi-illan jälkeen sikäläinen levittäjämme kertoi, että arvostelut olivat erinomaisia, mutta lipunmyynti kädenlämpöistä, Pösö kertoo.

Nikki ja Pösö ovat aiemmin tehneet useita lyhytelokuvia, pitkät elokuvat 3 Simoa ja Lovemilla sekä nuorisosarjoja Ylelle. Heidän seuraava elokuvaprojektinsa Nimby tehdään yhteistyössä saksalaistuottajien kanssa.

Merkittävä rahallinen arvo

350 000 Tanskan kruunun eli noin 47 000 euron arvoinen palkinto on arvoltaan merkittävimpiä eurooppalaisia elokuvatunnustuksia. Summa jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan välillä.

Ehdokkaat nimesi kunkin maan kulttuuriministeriön nimeämä kolmehenkinen lautakunta. Muut tämän vuoden ehdokkaat ovat islantilainen Benedikt Erlingssonin ohjaama Kona fer i strid, ruotsalainen Jens Assurin Korparna, norjalainen Joachim Trierin Thelma sekä taskalainen Hlynur Palmasonin Vinterbrödre.

Palkinto tuli viime vuonna Suomeen Selma Vilhusen elokuvalle Tyttö nimeltä Varpu.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet muiden muassa Roy Anderssonin ja Lars von Trierin elokuvat.