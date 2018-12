Armomurhaaja jäi alkueriin Oscar-kisassa

Suomen Oscar-ehdokkaan Armomurhaajan tie on noussut pystyyn parhaan vieraskielisen elokuvan kisassa. Asia selviää Yhdysvaltain elokuva-akatemian julkaisemasta listasta, jossa luetellaan semifinaaliin valitut yhdeksän elokuvaa.

Semifinaaliin selvittivät vieraskielisistä elokuvista tiensä Birds of Passage (Kolumbia), The Guilty (Tanska), Never Look Away (Saksa), Shoplifters (Japani), Ayka (Kazakstan), Capernaum (Libanon), Roma (Meksiko), Cold War (Puola) ja Burning (Etelä-Korea).

Finaaliin valitut filmit julkistetaan 22. tammikuuta. Oscar-palkinnot puolestaan jaetaan 25. helmikuuta.

Suomessa semifinalistien valinnasta ovat kertoneet muun muassa Iltalehti ja Helsingin Sanomat.