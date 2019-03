Arvio: Juhani Heinonen -viulukilpailun finaalissa vedettiin kahta biisiä läpi illan – Roozemanin vartti oli maaginen

Juhani Heinonen -viulukilpailun finaali

Jyväskylä sinfonia, Erkki Lasonpalo, kapellimestari

Teatteritalossa 6.3. 2019

Tärkein näytönpaikka nuorille viulisteille maassamme on itseoikeutetusti Jean Sibelius -viulukilpailu. Seuraavaksi arvostetuin koitos on Kuopion viulukilpailu, mutta jo kolmantena hierarkiassa on Jyväskylässä nyt 15. kerran järjestettävä Juhani Heinonen -viulukilpailu. Tämänvuotisen kilpailun finaalissa sai ensivilkaisun kotimaamme tuleviin – ja nykyisiin – huippuviulisteihin.

Juhani Heinosen nimeä kantavien kilpailujen pääkategoria on 16–24-vuotiaiden sarja, jonka finalistit pääsevät esiintymään lavalla täyden sinfoniaorkesterin solistina. Tämän vuoden finaaliviisikosta (kuudes oli sairastunut) jokainen oli syntynyt kuluvan vuosituhannen puolella.

Ohjelmiston puolesta illassa oli voimakasta päällekkäisyyden henkeä: Edward Elgarin Viulukonsertto h-mollissa (1910) kuultiin kahdesti, ja Jean Sibeliuksen ikiklassikko Viulukonsertto d-molli (1905) peräti kolmesti. Jälkimmäinen onkin syystä eräs maailman esitetyimpiä konserttoja. Huikaisevan taiturimaisen teoksen sydämessä sykkii rivitolkulla Sibeliuksen herkimpiä ja kauneimpia sävelaiheita, ja teoksen teknisesti haastavat jaksot lupaavat osaavalle esittäjälle gloriaa. Vastaavasti konsertto on kivuliaan paljastava mikäli esittäjän hybris on ylittänyt todellisen taitotason.

Oman haasteensa nuorille solisteille toi teatteritalon mörkömäinen akustiikka. Kilpailun avannut nurmijärveläinen Amanda Ernesaks, 16, tunnusteli Elgarin konserton alussa soittimensa herkkyyden ja konserttisalin musertavuuden välistä rajapintaa, mutta sai lopulta saliakustiikan selätettyä ja ylti kilpailussa ansaitulle toiselle sijalle.

Finaalin ensimmäinen näkemys Sibeliuksen sävelistä kirposi vantaalaisen Pippa Sieppalan, 17, rokasta. Sieppalan esityksessä oli tulta ja tahtoa jotka tukivat hyvin harjoiteltua teosta kolmannen sijan arvoisesti.

Erityisen itsevarman ja valmiin tulkinnan Elgarin konsertosta tarjosi helsinkiläinen Onni Kunnola, 17, joka kuitenkin tuomariston arviossa jäi täpärästi kärkikolmikosta.

Illan maagisin vartti oli viimeisenä esiintyneen 17-vuotiaan espoolaisen Rebecca Roozemanin näkemys Sibeliuksen konsertosta. Voima ja lyyrinen herkkyys syntyivät kuin maailmanluokan solistin ottein. Roozemanille uskaltaakin povata uljasta solistinuraa. Aulan puolella pikkulintu lauloi, että Roozemanin fantastista dynaamista skaalaa olisi edesauttanut tämän käsissä ollut aito Antonio Stradivarin (1644–1737) valmistama cremonalainen arvosoitin.

Finalistit: Amanda Ernesaks, Pippa Sieppala, Venla Saavalainen, Onni Kunnola, Rebecca Roozeman.