Arvio: Jyrockin lauantaita dominoivat naiset – festivaali eteni Karinan herkkävireisyydestä seksilelubingoon ja Sofan bileisiin

Yhden viime vuoden parhaista albumeista julkaissut Karina on typistynyt vuodessa duoksi. Karin Mäkirannan ja Helmi Tikkasen muodostama yhtye tekee vähäeleistä mutta hyvin latautunutta folkia. Herkkävireinen musiikki saa Vakiopaineen päiväklubin yleisön kuuntelemaan hiljaa ja keskittyneesti.

Jo valmiiksi minimalistinen sointi on pelkistynyt entisestään vuoden takaisesta, mutta pohjana ovat samat erittäin hienot kappaleet, joiden väkevyys tulee esiin pienelläkin kokoonpanolla. Bambi on kappaleena ja sävellyksenä ylivertainen, jopa piinallisen kaunis, joka laittaa krapulaisen yleisön tunnetilat testiin.

Karinan kappaleet pakottavat kuuntelijansa keskittymään, mikä ei ole lainkaan hassumpaa tässä ajassa. Yhtyeen kappaleiden levyversiot kasvavat hiljalleen upeisiin finaaleihin, joiden toteuttaminen kahdestaan on haastavaa. Joihinkin kappaleisiin kuten Täällä sinua juhlitaan jää kaipaamaan laajemman kokoonpanon ja levyversioiden paisutteluja. Tosin esimerkiksi Kenkäkaverusten loppupaisuttelu on kekseliäästi korvattu yleisön taputuksilla.

Yhtyeen ratkaisu on kunnioitettava. Halutessaan Karina voisi taustanauhoilla toisintaa livetilanteissa levyversioita, mutta sitten konserttitilanteen intiimiys kärsisi. Jos viime vuoden Jyrockin kohokohta oli nimenomaan päiväklubin tarjonta Ringa Mannerin johdolla, Karina ei kalpene sen rinnalla.

Töölön Ketterä kävi Jyrockissa myös kaksi vuotta sitten, mutta nyt oli ansaitun revanssin aika jyväskyläläisyleisön kanssa. Kuten yhtye itse muistuttaa, vastaanotto edellisellä kerralla oli vaisu. “Kaksi vuotta sitten Keskisuomalaisen toimittaja kirjoitti, että Töölön Ketterä teki kaikkensa eikä saanut jengiä mukaan”, räppäri Matti8 spiikkaa ja pohtii, mahtaako sama toimittaja olla nyt paikalla.

Kyllä vain.

Töölön Ketterän kohkaava grime edellyttää livetilanteessa toimiakseen metsän, joka vastaa niin kuin sinne huudetaan. Muuten yhtyeen katsominen on todella kiusallista.

Nyt yleisö on mukana ja Ilokiven yläkerrassa on bileet käynnissä jo heti yhdeksältä, mikä on hieno saavutus. Ero on huomattava kahden vuoden takaiseen keikkaan.

Yhtenä syynä on epäilemättä se, että ohjelmisto on tänä vuonna yhtenäisempi ja näin ollen houkutellut paikalle samassa makukuplassa elävän kävijäprofiilin. Nostalgia-aktit on karsittu ja yleisön keski-ikä on aiempiin vuosiin verrattuna nuorempi. Keski-ikäiset rockpoliisit eivät heittäytyisi Töölön Ketterän verkkariräpin vietäväksi.

Myös kontrastia lauantai-illasta löytyy, sillä Töölön Ketterän jälkeen lavan edustalla istutaan keskittyneesti kuin käsityökerhossa. He pelaavat Tomi Huuskon vetämää dildobingoa. Juhlakansa istuu intensiivisen näköisinä kuponkiensa äärellä, toivoen kohdalleen kenties pakaroiden mallista jääpalamuottia tai vibraattoria.

Bingon jälkeen runoutta ja räppiä yhdistävä Sitoi kärsii hieman huonosta esiintymisajasta. Sitoin lyriikkaa painottava ja perinteisiä laulukaavoja kaihtava ilmaisu on tervetullut lisä kotimaiselle räppikentälle, mutta esiintymisenä se olisi sopinut paremmin alkuiltaan tai päiväklubille. Yhdentoista aikaan lauantai-iltana yleisö kaipaa jo bileitä.

Ja sellaisia bileitä, mitä yleisö saa Sofalta, ei olekaan nähty Jyrockissa hetkeen. Helsinkiläisen räppiduon muodostavat SonSon ja FanFan eli Sonja Kuittinen ja Fanni Noroila. Duo on nostanut profiiliaan viime aikoina ja Jyrockissa sillä on kasassa täyspitkä setti täynnä hyviä biisejä. Naisia on odotettu kotimaiselle räppikentälle jo vuosia ja nyt heitä vihdoin alkaa näkyä ja he saavat myös tilaa. Kun hitti Sotamaalauksii on soitettu, yhtye vaikuttaa olevan itsekin hieman ihmeissään jyväskyläläisyleisön esittämistä hurjista aplodeista.

Jyrock kiinnitti ohjelmistossaan tänä vuonna huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Kotimaisilla festivaaleilla naisia esiintyy kauttaaltaan huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Sukupuoli ei voi olla itseisarvo, mutta jos näihin asioihin ei kiinnitä huomiota ja tee jotain konkreettista, niin mikään ei muutu.

Lauantain odotetuin esiintyjä on Ruusut, joka lunastaa paikkansa illan pääesiintyjänä. Yhtyeen setti on kehittynyt viime kesän keikoista ja lavalla on ryhmä, joka tietää pitävänsä hallussa kovia popkappaleita. Lauri Levolan ja laulaja Ringa Mannerin yhdessä tekemät tekstit yhdistettynä tukevasti pumppaavaan, monista eri tunnistettavista viitepisteistä kudottuun elektroniseen musiikkiin on omintakeinen ja puhutteleva yhdistelmä. Pakettia kannattelee etenkin Mannerin uskomaton lauluääni ja lavapresens. Yhtye on myös onnistunut luomaan ympärilleen todella sitoutuneen faniyhteisön, mikä näkyy yleisön suosionosoituksissa.

Kauttaaltaan Jyrock vuosimallia 2019 oli kiinni ajassa ja festivaalin onnistunein viikonloppu moneen vuoteen.