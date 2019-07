Arvio: Kitarat ulvoivat Häränvirralla ja bluesin runotar sädehti Keitelejazzeilla perjantai-iltana

Keitelejazz

Guitars, Guitars and More Guitars, King King ja Erja Lyytinen

26.7.2019

Keitelejazz teki tänä vuonna onnistuneen paluun pienen hiljaisuuden jälkeen. Festivaali tarjoaa jälleen laajan ja moni-ilmeisen kattauksen rock-, blues- ja jazz -musiikin juuriin ja myös yleisö näyttää löytäneen tiensä paikalle.

Perjantai-ilta oli enemmän rytmiseen bluesiin suuntautunut. Guitars, Guitars and More Guitars marssitti esiin suomalaiskitaristien kolmikon, johon kuuluvat Jarmo Nikku, Ben Granfelt ja “Muddy” Manninen. Gringos Locos, Wishbone Ash ja Broadcast ovat aiempia yhtyeitä, joissa nämä herrat ovat soittaneet, joten kokemus kuului lavalta. Basisti Masa Maijanen ja rumpali Miri Miettinen takasivat pohjan kitaristien revittelylle.

Bread-yhtyeen hitti Guitar Man oli kuin tehty Manniselle. Nikun Gold Tooth Coast uudelta Line by Line albumilta tarjosi näppärää kitaraveljeilyä, jossa muusikot vaihtelivat soolojaan. Välillä oltiin kuin rokkareiden kesäleirillä, sillä kokonaisuus oli humoristinen ja nautittava. Sen melodisiin vaihteluihin kuului Focuksen hitti Sylvia. Sen innoittamana Nikku aikoinaan tarttui kitaraan.

Skottibändi King King on ehtinyt saavuttaaa kulttimainetta Britanniassa ja laajemminkin. Laulaja-kitaristi Alan Nimmo on yhtyeen karismaattinen johtohahmo, jonka tekeminen oli innoittavaa ja progressiivista. Kilttihameeseen pukeutunut Nimmo johdatteli väkevillä sooloillaan illan etenemistä. Hän oli myös erinomainen laulaja, joka loi intensiivisen otteen tulkintoihinsa ja sen myötä King King onnistui saamaan myös kuulijat puolelleen. Kosketinsoittaja Jonny Dyke tyylitteli rauhallisemmin. Stranger to Love ja Waking Up kuuluivat setin vahvimpiin sävelmiin.

Siinä missä King King takoi suoranaista juurihoitoa blues-faneille, tyytyi Erja Lyytinen varovaisempaan tyylittelyyn. Hän on bluesin runoilija ja tyyliniekka, joka etsii ainekset laajasta kirjosta eri vaikutteita sekä pyrkii sovituksissaan ja tulkinnoissaan hiottuun hienovaraisuuteen. Kitarasooloissa on variaatiota ja dramatiikkaa ja sointi ylipäätään luonnollisen harmonista.

Lyytinen on keikkaillut laajalti ja monien kovien nimien kanssa. Stolen Hearts on albumi, joka on saanut paljon kehuja. Samalla keikkayleisöt eri puolilla ovat saaneet kokea hänen rajattoman intoutuneisuutensa Delta-bluesin modernina tulkitsijana. Lyytinen osaa tunnelmoida väliin kevyesti väliin raskaammin ja hänen otteensa soittimeensa on hieno ja poikkeuksellinen.

Siinä on paitsi juurensa tuntevaa bluestaitoa, myös erityistä lyyrisyyttä. Kaikki tämä kokemus on mukana keikoilla, levyillä ja Keitelejazzin myötä Lyytinen sai jälleen uuden sulan blues-hattuunsa. Erja Lyytinen on säkenöivä artisti. Niin hyvin kuullut tunnelmat välittyivät ja iskostuivat yleisöön.