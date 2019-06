Ateneumin Hiljainen kauneus -näyttely: Ajatus arjen kauneudesta yhdistää Pohjoismaat kaukaiseen itään

Ateneumin taidemuseon kesän päänäyttely on Hiljainen kauneus. Se esittelee Pohjoismaita ja Itä-Aasiaa yhdistävää pelkistettyä estetiikkaa. Tarkastelun kohteena on erityisesti toisen maailmansodan jälkeinen aika.

Hiljainen kauneus tarkastelee kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Näyttelyhankkeen myötä on selvinnyt, että myös Itä-Aasian taide otti vaikutteita Pohjoismaista. Pohjoismaiset taiteilijat, muotoilijat ja arkkitehdit matkustivat Japaniin, ja vastaavasti japanilaiset taiteilijat ja muotoilijat matkustivat Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Japanin ohella pohjoismaiset taiteilijat saivat vaikutteita myös Kiinasta ja Koreasta.

Teosten estetiikka molemmilla seuduilla on tyypillisesti pelkistettyä ja dynaamista: geometriset muodot, hienostuneet värit ja materiaalin tuntu yhdistävät näyttelyn teoksia. Esillä on kauniita ja toimivia arjen esineitä. Maalaukset, piirustukset ja grafiikantyöt kuvaavat abstraktien aiheiden lisäksi maisemia ja asetelmia. Näyttelyssä nähdään yli 200 teosta, joista noin kolmasosa on Ateneumin kokoelmista.

Näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Heidi Blomstedt, Shoji Hamada, Erkki Heikkilä, Rune Jansson, Aimo Kanerva, Carl Kylberg, Maija ja Ahti Lavonen, Bernard Leach, Ufan Lee, Ulla Rantanen, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Helene Schjerfbeck, Jaakko Sievänen, Per Stenius, Zao Wou-Ki ja Samiro Yunoki.

Näyttely on avoinna 6. lokakuuta asti.